Regresa la banda tributo Dr Queen con el show “Queen rocks”

Hoy a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) volverá en su segunda presentación de la temporada Dr. Queen, la reconocida banda tributo a Queen liderada por Jorge Busetto.

El grupo llega nuevamente con “Queen rocks”, en el que no faltarán los clásicos de siempre como “Love of my life”, “Somebody to love”, “Don’t stop me now” y “Bohemian rhapsody”.

Desde 1998, Dr Queen se ha consolidado como uno de los tributos más importantes a Queen, no sólo en Argentina y Latinoamérica, sino también en Europa. Su espectáculo es una experiencia para disfrutar en familia, con un despliegue musical y escénico de primer nivel.

Jorge Busetto encarna a Freddie Mercury con una similitud asombrosa, tanto en su voz como en sus gestos y carisma. El show incluye los vestuarios más aclamados y conocidos del artista original, mientras que los músicos logran emular a la perfección a cada uno de los integrantes de la banda británica.

“Queen rocks” es el disco recopilatorio que Dr Queen presenta en su espectáculo, un álbum editado el 3 de noviembre de 1997 que incluye los temas más rockeros de Queen. En él se encuentra “No-one but you (only the good die young)”, la última canción grabada con los tres miembros originales de la banda tras el fallecimiento de Freddie Mercury.

La velada contará también con la participación de la banda invitada “Cebra”, quienes rendirán homenaje a las grandes mujeres de la música.