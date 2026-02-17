Reggae y celebración en Santa Clara del Mar: Nonpalidece se presenta mañana

Este miércoles a partir de las 20:00, la banda Nonpalidece se presentará con entrada gratuita en la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar, que tendrá lugar en la Rotonda del Contrabandista (Santa Clara del Mar).

Después de un 2025 marcado por giras, consagración y celebraciones, el grupo vuelve a la ruta con una nueva fecha que confirma su vigencia y su fuerte conexión con el público. La presentación será uno de los shows más esperados de esta edición del festival, un evento que convoca cada año a miles de personas de toda la región.

Durante el último año, Nonpalidece se presentó en escenarios de El Salvador, España, México, Costa Rica, Perú y Jamaica, además de recorrer distintas ciudades de Argentina. Cada parada representó una oportunidad para ampliar su público y reforzar un mensaje atravesado por la música, la amistad y la energía colectiva.

Con una trayectoria consolidada, la banda encara esta nueva etapa con la misma impronta que la caracteriza. El escenario continúa siendo su espacio natural: cada show es una instancia de encuentro con la gente para compartir y celebrar la música en vivo al aire libre.

En paralelo, el grupo estrenó en Flow su nuevo documental “Hecho en Jamaica”, una producción que invita a sumergirse en la experiencia del viaje a la isla del reggae para grabar su último disco. La pieza retrata la travesía, el proceso creativo y la energía de trabajar en la cuna del género que marcó su identidad desde sus comienzos.