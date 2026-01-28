Reelecciones indefinidas: el massismo le vuelve a poner un freno al plan de Kicillof

En medio del debate por las reelecciones indefinidas, la diputada nacional del Frente Renovador, Marina Salzmann, salió a marcar posición y cuestionó un eventual intento del kicillofismo por reformar la ley que limita los mandatos en la provincia de Buenos Aires.

La legisladora se hizo eco de una nota periodística que advierte sobre la intención del gobernador de avanzar con una modificación de la norma, en línea con declaraciones previas del ministro de Gobierno, quien a comienzos de enero sostuvo que el tema volvería a instalarse en la agenda y se manifestó a favor de restituir las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

A través de su cuenta de X, la diputada expresó:

“Aportar a la renovación de ideas y figuras en el peronismo implica dejar atrás recetas y prácticas que no funcionan y a las que la sociedad ya les dio la espalda”.

En ese sentido, desde el massismo —espacio que impulsó la ley en 2016— rechazaron de plano cualquier comparación con otros países y remarcaron la especificidad del contexto bonaerense:

“En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que la alternancia va a fortalecer nuestra democracia”.

Por último, la dirigente puso el foco en la necesidad de desacoplar la carrera política de la permanencia en los cargos ejecutivos:

“La política no empieza ni termina en un cargo de intendente: se puede aportar desde infinidad de lugares”.

La postura de la diputada va en línea al pensamiento del sector liderado por Sergio Massa, tanto en el Congreso como en la Legislatura. La oriunda de Marco Paz, hija del ex intendente Enrique “Quito” Salzmann (PJ) que gobernó su ciudad natal durante dieciséis años, no pasó desapercibida y tensó la cuerda entre dos tribus peronistas.

LA POSTURA DEL KICILLOFISMO

Desde el entorno del gobernador defendieron la iniciativa al sostener que “es el voto del pueblo el que define quién gobierna sin ningún tipo de proscripción”, una definición que volvió a tensionar la interna del peronismo bonaerense.

El argumento oficial es que insistir en la reelección de los intendentes no implica una restricción democrática, sino todo lo contrario, ya que —según esa mirada— la continuidad depende exclusivamente del respaldo electoral. La postura es impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado político que responde al mandatario provincial.

En paralelo al debate público, el gobernador activó una ronda de encuentros reservados con intendentes, ministros y dirigentes de confianza, en una agenda que combina reuniones en la residencia oficial y contactos territoriales. La dinámica se replica en toda la provincia, donde el espacio que responde al mandatario mantiene reuniones seccionales con dos ejes centrales: la interna del PJ bonaerense y el futuro de las reelecciones indefinidas.

En ese contexto de negociaciones cruzadas, el massismo volvió a ratificar su rechazo a la reforma, recordando su histórica defensa de la alternancia. El gesto se dio mientras el oficialismo aún no logra ordenar sus autoridades en el Senado provincial y, en simultáneo, el Poder Ejecutivo analiza presentar un proyecto para habilitar nuevamente la reelección consecutiva, un tema que vuelve a tensar al oficialismo.

QUÉ PUEDE PASAR EN LA LEGISLATURA

En una eventual votación por la vuelta de las reelecciones indefinidas, el gobernador enfrenta un escenario legislativo adverso y con números ajustados. Con el respaldo de su propio espacio y del kirchnerismo duro, el oficialismo alcanza un piso que no garantiza la sanción de una ley que incluya a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

En el Senado, ese respaldo lo deja cerca de la mayoría, mientras que en Diputados la distancia es mayor y obliga a salir a buscar apoyos externos para alcanzar la mayoría simple. En el último intento, a mediados de 2025, una senadora del massismo se negó a dar quórum, bloqueando el avance de la iniciativa.

Sin el acompañamiento del Frente Renovador, el Ejecutivo necesita sumar voluntades fuera del bloque peronista. Los únicos respaldos posibles aparecen en sectores dialoguistas, aunque aun así el oficialismo quedaría lejos de garantizar la aprobación en la Cámara baja. En la Cámara alta, en cambio, el escenario aparece más favorable y permitiría repetir una media sanción.

De mantenerse este reparto de fuerzas, el desenlace más probable vuelve a ser un avance en el Senado y un freno en Diputados. En ese marco, el massismo se consolida como el actor decisivo: sin ese respaldo interno, la iniciativa para habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes corre el riesgo de volver a empantanarse en la Legislatura bonaerense. A esto se suma el rechazo anticipado de la oposición, que va desde las terceras vías —radicalismo alineado con Abad, Coalición Cívica, Hechos y el Frente de Izquierda— hasta los bloques más duros como el PRO y La Libertad Avanza.