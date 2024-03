Recicladores urbanos en alerta: “En el sector cartonero se está viendo cada día más gente”

Integrantes de la cooperativa RUM se encontraron el jueves por la tarde frente al Museo Mar para presentar un documental que expone su realidad y su día a día. A su vez, aprovecharon la ocasión para hacer recepción de deshechos reciclables y exigieron el armado urgente de un sistema de reciclado local. Para conocer más de su situación, se expresó Andrea Fabiana Sánchez, referente de la cooperativa RUM.

“La verdad que para nosotros fue una emoción bárbara poder estar ahí y presentar este documental y también ver a toda la gente que se acercó a llevar su material, a apoyar el trabajo que realizamos nosotros y que siempre nos acompaña cuanto tenemos la posibilidad de visibilizar nuestro trabajo”, dijo Sánchez sobre la jornada.

Sobre la composición del actual sistema de reciclado, Sánchez dijo: “En Mar del Plata tenemos dos plantas municipales habilitadas y el playón a cielo abierto de disposición final. En la calle podemos ver compañeros que están trabajando con carro y caballo, compañeros que salen con carrito, hay compañeros organizados, hay compañeros que todavía no se organizaron. Pero hoy en el sector cartonero se está viendo cada día más gente. Personas que no eran cartoneras y por ahí hacían changas, cortaban el pasto, limpiaban baldíos hoy se encuentra con que la sociedad no está como para darle ese trabajo y lo más rápido para poder llevar el sostén a sus casas es salir con un carrito o un bolsón a la rastra para poder alimentar sus hijos”.

“Nosotros a esas personas que por ahí no tienen un carrito, no se lo podemos ofrecer porque no lo tenemos. Si les abrimos las puertas y les enseñamos a hacer las ventas colectivas, para que el compañero pueda llevarse el total del valor del material y no que venga un depositero y se llene los bolsillos a través de su esfuerzo y de su trabajo. Además, hoy hace un mes abrimos el doble turno en la cooperativa porque entraron seis compañeras que se quedaron sin trabajo. Hoy están ellas llevando a cabo una tarea que el municipio tendría que estar haciendo, que es la promoción ambiental. Pero la verdad que no somos el Estado, nos gustaría ofrecer más y pensamos que deberían ayudarnos en este momento donde la situación está muy jodida”, explicó Sánchez.

Si bien existe una mesa de trabajo entre las cooperativas y el municipio, con el cambio de autoridades luego de las elecciones esta se ha parado. “Nos juntamos en esa mesa para poder hablar de una organización en conjunto. La basura es de todos, tenemos que hacernos cargo si queremos una Mar del Plata sustentable. Entonces le pedimos al Estado que también colabore. Necesitamos urgentemente que nuestro trabajo sea visibilizado y que la sociedad pueda estar informada sobre como reciclar. Hoy podemos decir que la mesa está parada por el cambio de autoridades en el EMSUR. El tiempo de ellos no es el tiempo de nosotros. Necesitamos que se arme rápido porque cada vez tenemos más compañeros en la calle, sin empleo y todo lo que uno pueda llegar a hacer no alcanza”, agregó la referente de la cooperativa.

