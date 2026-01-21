Rechimuzzi presenta su comedia “Alejandra (Una perforación a cielo abierto)”

Martín Rechimuzzi llega al Teatro Auditorium con su espectáculo “Alejandra (Una perforación a cielo abierto)”, una comedia teatral en tres actos que propone una mirada crítica y sensible sobre las distintas formas que puede asumir la locura en la vida familiar contemporánea. Las funciones se realizarán del jueves 22 al domingo 25 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos).

A partir de su historia personal reciente, Rechimuzzi construye una puesta que escenifica el delirio cotidiano que atraviesa a muchas familias en la actualidad. El relato se desarrolla en el marco de un típico cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense, un escenario que sirve como punto de partida para interpelar los límites entre la razón y la locura en tiempos modernos.

En escena, el protagonista interpreta diversos personajes que oscilan entre la risa y la nostalgia, invocando de manera festiva tanto a los presentes como a los ausentes, y generando una experiencia que combina humor, reflexión y emoción.

Martín Rechimuzzi, politólogo y artista argentino, inicia así su temporada 2026 en Mar del Plata con nuevas funciones de esta obra. La puesta se completa con la música en vivo del Dúo Acuarella y la coreografía de Melisa Zulberti, aportando distintas capas expresivas al espectáculo.