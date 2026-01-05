Rechazan sobretasa a la carga de combustible que cobra la MGP: «Son antidemocráticos» acusan en Coronel Suárez

Próximo a cumplir 24 meses de la aplicación a la sobretasa a la carga de combustible en General Pueyrredón, un fondo afectado del que disfruta el gobierno de Agustín Neme, será una prueba de fuego en la aprobación del nuevo presupuesto 2026, próximo a tratarse. Suerte diversa cobra la vigencia de un nuevo tributo que ha sido edificado a través de la autonomía que brinda la mayoría propia oficialista, que muy posiblemente ratifique su aplicación cuando llegue la oportunidad de tratar el rubro Cálculo y Recursos.

Sin embargo «Un nuevo capítulo de la polémica entre oficialismo y oposición en Coronel Suárez se desató este lunes cuando quedó trunca la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que debía validar las subas impositivas aprobadas días atrás en sesión preparatoria».

No obstante «Las modificaciones a la ordenanza fiscal e impositiva planteada por el intendente vecinalista Ricardo Moccero incluían la creación de una nueva tasa vial que establece un recargo del 2% a la carga de combustibles para el arreglo y mantenimiento de la infraestructura vial».

El nuevo tributo había generado un fuerte descontento en el campo que se movilizó la semana pasada al recinto y que ahora lo hizo, en menor medida, en medio de reproches por el horario de la sesión (a diferencia de la primera reunión se realizó de mañana).

Luego de un debate inicial, donde se escucharon algunas críticas de concejales libertarios y de Nuevo Buenos Aires, la oposición hizo un pedido de cuarto intermedio con el fin de discutir “cuestiones técnicas” indicaron pero el pedido fue rechazado.

«Que difícil para los mayores contribuyentes tener que aprobar una nueva tasa. La sexta sección reduce impuestos y tasas. Y nosotros creamos para repavimentar y mantener» advirtió Valeria Negrín, de Nuevo Buenos Aires.

Tras la votación de la moción, los ediles opositores se retiraron dejando sin quórum el recinto por lo que la sesión fue levantada.

Tras la sesión fallida en el HCD, el intendente Ricardo Moccero acusó a la oposición de “antidemocrática” y afirmó que el pedido de un cuarto intermedio fue una “excusa” para retirarse.

Pidieron el cuarto intermedio para irse, que es lo que hicieron» lanzó en declaraciones a La Nueva de Coronel Suárez y completó: “Hace un mes que se está discutiendo esto y justo tienen que hacer una consulta técnica. No se lo cree nadie” dijo.

El Jefe Comunal sostuvo que la actitud de la oposición no es nueva y que se repite desde años anteriores con el fin de obstaculizar las modificaciones presupuestarias y de tasas que garanticen la prestación de los servicios municipales.

“La culpa que hoy le falte agua a la población es culpa de los concejales de la oposición” denunció en referencia a la postergación de las inversiones que debieron hacerse el año pasado y que fueron “bloqueadas” por los ediles.