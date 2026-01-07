“Real acabado”: consultor brasileño comparó tickets de almuerzos en Argentina de 2022 y de 2026 y sorprendió

La percepción de Buenos Aires como un destino «barato» para turistas regionales terminó. Un análisis comparativo de Rafael Zattar expuso el cambio drástico en el poder de compra del real en Argentina entre 2022 y 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la brecha de precios en dólares y reales se cerró. La inflación acumulada superó la devaluación del peso. «El Real acabó», sentenció Zattar. Un almuerzo para dos con bife de chorizo y vino costaba R$ 59 en 2022. Hoy, una cena familiar sin alcohol llega a los R$ 430.

La comparación de precios: 2022 vs. 2026

El relevamiento muestra incrementos exponenciales en moneda brasileña para el consumo básico en la Ciudad de Buenos Aires:

Almuerzo Ejecutivo (boteco): u n menú simple cuesta $73.000 (ARS).

n menú simple cuesta $73.000 (ARS). Equivalencia : el valor actual representa R$ 300.

: el valor actual representa R$ 300. Cena familiar: u na comida para dos adultos y un niño alcanza los R$ 430.

na comida para dos adultos y un niño alcanza los R$ 430. Menú del día en zona cara: l os valores en Palermo o Recoleta promedian los $23.126 (ARS) por persona.

os valores en Palermo o Recoleta promedian los $23.126 (ARS) por persona. Bife de Chorizo: el corte emblemático oscila entre los $41.600 y $63.900 (ARS) en parrillas de renombre.

El nuevo escenario cambiario

La ventaja competitiva del «dólar blue» o el «real blue» se erosionó. En 2022, el cambio paralelo permitía comer por menos de la mitad del valor oficial. En 2026, la paridad teórica se acercó a los 100 puntos. Argentina está hoy solo un 9% más barata que Brasil. Hace un año, la diferencia era del 28%.

Este miércoles 7 de enero de 2026, el real cotiza a $279,75 para la compra y $289,75 para la venta. Esto encarece notablemente cualquier servicio gastronómico para quien llega con divisas del país vecino.