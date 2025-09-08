Raverta sufrió un corte de boleta de casi 20 puntos en Mar del Plata

La Quinta fue una de las pocas secciones ganadas por La Libertad Avanza. Guillermo Montenegro se impuso 41 a 37 contra la camporista Fernanda Raverta, en un escenario más favorable para el peronismo de lo que se esperan en la previa.

En Mar del Plata, cabecera de la sección, el candidato libertario ganó con el 38 por ciento de los votos y el segundo lugar está peleado entre Mariana Cuesta, candidata de Raverta y el ex intendente y diputado provincial, Gustavo Pulti.

Lo importante de este resultado es que Cuesta obtuvo sólo el 20 por ciento de los votos, un porcentaje de corte altísimo, cercano a los 18 puntos que pone en discusión la conducción del espacio para los próximos años, dado que Pulti alcanzó el 19 por ciento, sólo un punto detrás del kirchnerismo.

El ex intendente se presentó con boleta corta en una lista que incluyó a todos los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof que no encontraron espacio en el ravertismo.

La ex titular de la Anses jugó para Máximo en la interna con el gobernador y eso terminó en ruptura. En ese juego, una de las primeras declaraciones de Pulti luego del cierre de listas fue: «No nos sometimos al sectarismo de La Campora».

Kicillof se sacó una foto con la lista completa de Pulti en una clara muestra de apoyo al armado pero hizo equilibrio para no tensar con Máximo y Cristina. Los que se percibe por estas horas es que hay un contexto de fin de ciclo en la conducción del peronismo local y eso va a incidir en la elección general de 2027.

Con esta elección, Raverta sumó la quinta derrota consecutiva desde que lidera el kirchenrismo local y la crítica que más resuena por estas horas está enfocada en el método de conducción y en la elección de los candidatos que suelen ser completos desconocidos.

«Sólo prioriza gente de absoluta confianza, familiares y leales», afirmó un dirigente del peronismo que peina canas. «Si íbamos todos juntos, estaríamos peleando el primer lugar», lamenta.

Por fuera de esta disputa, otro saldo que deja la jornada electoral es el cuarto puesto de la boleta corta impulsada por la Unión Cívica Radical que llevó a la periodista, Gabriela Azcoitía, que logró un 14 por ciento de los votos y le robó una buena cantidad de apoyo a la gestión de Montenegro.