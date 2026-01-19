Raúl Rizzo encabeza “Rojos globos rojos” de Pavlovsky en el Auditorium

La obra “Rojos globos rojos”, de Eduardo “Tato” Pavlovsky, se presentará el 3 y 4 de febrero a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903), protagonizada por Raúl Rizzo junto a Gabriela Perera y Marta Igarza, bajo la dirección de Christian Forteza.

Se trata de una comedia dramática que combina situaciones hilarantes con momentos emotivos, invitando a reír y a reflexionar sobre la condición humana.

La puesta fue nominada a dos Premios ACE: Mejor Actor de Teatro Alternativo para Raúl Rizzo y Mejor Actriz de Teatro Alternativo para Gabriela Perera, reconocimiento que destaca el trabajo interpretativo del elenco.

Ante el inminente cierre del teatrito de los Globos Rojos, el elenco de varieté que lo habita -el Cardenal y sus compañeras, las Hermanas Popis- conduce al público, con ironía y humor, por un recorrido que aborda temas de actualidad, reflexiones existenciales y miradas individuales y colectivas.

Esta situación crítica en la vida de los personajes funciona como disparador de una pregunta central: ¿qué le da sentido a nuestra existencia?

La propuesta es una reescritura realizada por el director Christian Forteza a partir de textos de Eduardo Pavlovsky, que sumerge al espectador en el universo creativo de uno de los dramaturgos más prestigiosos del teatro argentino.