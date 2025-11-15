Ciudad

Rating: así fue la primera semana de Tarde o temprano, lo nuevo de Belén Ludueña en ElTrece

por mdphoy

Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, el lunes 10 de noviembre a las 14:44 horas, María Belén Ludueña dio inicio a su nuevo magazine, Tarde o temprano, por la pantalla del canal del sol. En su primer día al aire midió 2.8 puntos de rating, la cifra más alta en su primera semana.

El martes bajó 6 décimas cuando alcanzó 2.2 puntos promedio que repitió el jueves, mientras que el miércoles marcó 2.5 puntos. Finalmente, el viernes acumuló 1.6 puntos, el rating más bajo de estas cinco emisiones.

En su primera semana al aire, el programa promedió 2.2 puntos de rating.

 

