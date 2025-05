Ramiro Marra, polémico: “Vamos rumbo a una gran villa miseria”

El candidato a legislador por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, explicitó sus principales propuestas de campaña para la Ciudad de Buenos Aires. Con un enfoque centrado en la inseguridad, la situación de las villas, la problemática de la basura y el combate contra lo que denomina “los fisuras”, Marra planteó una visión crítica del estado actual de la ciudad y lanzó propuestas que ya generan fuerte polémica.

Consultado sobre qué ideas concretas plantea para los votantes más allá de la referencia nacional a Javier Milei, Marra respondió sin rodeos en diálogo con Rivadavia AM 630: “Acabo de pasar por la autopista por el lado de la Villa 31, donde lo que vemos constantemente es que crece para arriba. La cantidad de edificios que hay dentro de la villa es inaceptable. La mayoría de los que viven en la villa alquilan. Como te lo estoy diciendo, los usurpadores de los terrenos ya no viven en las villas. Hicieron un negocio. Las villas son tierra de nadie”.

Con ese diagnóstico, el legislador libertario propone medidas drásticas: “Una de las propuestas es terminar con el crecimiento de las villas. Si vos comparás las villas hace 20 años con hoy, la cantidad de habitantes se multiplicó por 10, cuando la población de la Ciudad de Buenos Aires quedó constante. Si no tomamos políticas directas sobre este flagelo, vamos a terminar viviendo todos en una gran villa miseria de la Ciudad de Buenos Aires”.

Frente a la repregunta sobre qué tipo de políticas impulsaría, Marra fue aún más específico: “Claramente se aplicaron políticas incorrectas. Primero, dejar que entren materiales. Va a tener que hacerse un operativo cerrojo. Todo lo que entra en la villa tiene que ser controlado. Y si es necesario, que pongan detectores de metales. Porque también hay que proteger a los que están dentro de las villas. Porque muchos son gente trabajadora y lamentablemente están rayados de delincuentes”.

Otra de sus propuestas incluye la creación de un “fuero especializado en todo lo que tiene que ver con cuestiones inmobiliarias”, que abarque desde usurpaciones hasta litigios sobre propiedades y negocios inmobiliarios.

Higiene urbana

En cuanto a la higiene urbana, Marra puso el foco en los contenedores de basura. “No es cuestión de cambiar los tachos de basura. Para mí tienen que estar soterrados los tachos, no cambiarles las tapas”. Incluso aseguró que “con mil centros de tachos soterrados solucionás bastante el problema de la basura”, y criticó la falta de sanciones a quienes hurgan en ellos: “No es cuestión de cambiar las tapas, es cuestión de poner una sanción a quien se mete dentro de un tacho de basura. Porque las normas y las sanciones ayudan también a educarnos”.

Ante el argumento de que muchas personas revisan la basura por necesidad, Marra sostuvo: “Hay que educarnos, hay que darles la sanción correspondiente para que aprendan que no es la manera de salir adelante. Hay que reciclar, no tiene que ser en la vía pública, porque no es digno para nadie. Para eso están las políticas sociales”.

Además, criticó lo que consideró una mirada hipócrita del problema: “Nos ponemos, cambiamos la tapa para que no puedan entrar. Los que no pueden entrar son sancionados. Mucho más sencillo”.

Los “fisuras”

Finalmente, se refirió a uno de los conceptos más polémicos de su discurso: los “fisuras”. Definió así al grupo de personas que, según él, representan un peligro cotidiano: “Fisuras, desde mi punto de visión, es todos los que andan drogados o borrachos, merodeando por la ciudad y poniéndonos a todos en una situación de riesgo”.

Y fue más allá: “Tengo otra definición más fuerte, si quieren se las digo. Son los que asesinaron a Mariano Barbieri en Palermo, a la agente Roldán, a la agente Salazar en retiro, o lo que pasó en el parque Chacabuco. Son los que terminan delinquiendo y en algunos casos llegan a asesinar a gente, o miembros de la Fuerza de Seguridad, drogados, borrachos”.

¿Qué propone hacer con ellos? “Detenerlos, si es necesario. Ir con todas las herramientas de la ley y de las normativas. Como hay un problema de la ley de salud mental que corresponde al Congreso Nacional, lo que tenemos que articular es con otras herramientas. Normativas desde el Código Contravencional. Por ejemplo, la contravención de actitud sospechosa”, concluyó.