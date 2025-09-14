Raid delictivo por toda la ciudad: Dos detenciones en el Barrio Libertad

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos en el barrio Libertad cuando circulaban en un Volkswagen Nivus que había sido robado a mano armada tres días atrás, además, el vehículo también tenía chapas patentes sustraídas el jueves pasado.

El auto había sido robado el miércoles por la mañana a una mujer de 35 años que estaba bajando a su hijo de un año y medio en Chubut al 1900. En ese momento, dos hombres que se movían en un Renault Clio la abordaron y uno de ellos, armado, le quitó el vehículo y, a pocas cuadras, abandonaron el rodado en el que habían llegado.

Según la información aportada al día siguiente, un hombre de 43 años denunció el robo de las chapas patentes de su Volkswagen Nivus mientras trabajaba en la zona de Almafuerte y Aristóbulo del Valle.

Este sábado, el sistema lector de patentes alertó a la Policía Local sobre la circulación del vehículo. Los efectivos interceptaron el auto en Falkner al 8300 y constataron que tenía pedido de secuestro por robo agravado con arma de fuego y que llevaba las patentes robadas.

La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenó el secuestro del vehículo, las chapas patentes y la llave.

Finalmente, los dos adolescentes quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, imputados en una nueva causa por encubrimiento.