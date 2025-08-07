Radicales de Mar del Plata repudian a Milei y Montenegro por el uso indebido del «Nunca más»

Un importante grupo de Radicales de Mar del Plata, integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, expresan de manera contundente su repudio al accionar de Milei y Montenegro, entre otros, que han presentado los candidatos de LLA haciendo un uso indebido del «NUNCA MÁS».

Resulta inaceptable que, a 42 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, (con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín en la Nación, Alejandro Armendáriz en la Provincia y Angel Roig en el Municipio), personajes como los Milei, Villarruel, Bullrich, Sturzenegger, Caputo, los Menem, Ritondo o Montenegro, que reivindican o sienten nostalgia por las políticas económicas y sociales del proceso militar y de los ´90, del ajuste salvaje y permanente, de la lógica del sálvese quien y como pueda, y que recorren el mundo para reunirse con representantes de la ultraderecha, neonazis y neofascistas, ahora pretendan utilizar en su campaña el NUNCA MÁS, un símbolo de la lucha contra la dictadura y por los derechos humanos.

Este 2025 es un año clave para frenar a la crueldad y el abandono, para frenar a Milei en la Nación y a Montenegro en la ciudad. Somos conscientes que el gran desafío se va a dar en la Provincia de Buenos Aires. Por ello, como Radicales acompañamos al gobernador Axel Kicillof, a quien expresamos una vez más nuestro apoyo y solidaridad, ante los ataques recibidos.

Mario Rodríguez, Liliana Frías, Daniel Deserti, Pablo Vázquez, José Luis Alza, César Gómez, Dolly Penissi, Gustavo Fino, Susana Arb, Nancy Zeni, Daniela Contrafatto, Enrique Izquierdo, Karina Guasura, Cristina Palacios, Pablo Roca, Miguel Creparula, Sebastián Cattaneo, Iris Frías, Andrea Montoya, Jorge Villalba, Marcos Gómez, María Elena Navarro, Cristian Jaime, Eliana Castro, Rodrigo Federico, Ezequiel Gómez, Erika Castro, Leandro Sosa, y siguen las firmas…