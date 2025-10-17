Racing no necesitaba de una “mano” arbitral . O sí ?

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

El «Tiburón» fue derrotado por Racing 1 a 0, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El único tanto, de penal, lo hizo Luciano Vietto a los 41 minutos en un partido con ciertas polémicas arbitrales, y en el que los portuenses hicieron un papel realmente digno. Les faltó efectividad, y la «Academia», con un once alternativo y con la cabeza puesta en el Flamengo por Copa Libertadores, de alguna manera hizo pesar la jerarquía y dejó los tres puntos en casa.

En un primer tiempo en donde el local tuvo la posesión pero no hizo grandes merecimientos para adelantarse en el marcador, el «Verde» mostró su mejoría de los últimos duelos y tuvo sus llegadas al arco. Pero Racing tuvo efectividad, porque además de haber tenido sus chances, concretó el penal cobrado por el impacto de la pelota en el brazo izquierdo de Fernando Román, que se despegó del cuerpo. Luciano Vietto, con soberbia, la picó y puso el 1 a 0. Lo llamativo es que a Aldosivi, en una jugada casi idéntica, no le cobraron una pena máxima por mano de Marco Di Cesare, sobre los minutos finales.

En el complemento, las situaciones de gol fueron cuantiosas tanto por un lado como por el otro. A la visita volvió a faltarle el toque final. Tobías Cervera, ingresado en el segundo tiempo, abajo y de frente al arco luego de recibir un centro desde la derecha, con la cabeza, no pudo doblegar a un Cambeses en un gran momento, lo que extiende la sequía goleadora del delantero en su segundo ciclo en el «Tiburón». Racing nunca dominó de forma total el trámite y el mismo fue abierto.

Adrián Balboa tuvo el segundo, cuando dejó a Jorge Carranza en el camino y a valla vacía, remató pero su tiro fue desvíado en el último esfuerzo por Federico Gino. Gustavo Costas hizo tres cambios y en uno de ellos lo hizo ingresar a «Maravilla» Martínez, para liquidar el asunto. La «Academia», sin sobrarle nada a pesar de ser superior en cuanto a jerarquía, sufrió hasta el final. Otra polémica fue la durísima entrada de Duvan Vergara sobre Lautaro Chávez, que mereció la expulsión del colombiano por su virulencia y sus pocas intenciones de jugar la pelota (típica falta producto de la impotencia). Aldosivi se sintió perjudicado por el arbitraje, lo manifestó durante el cotejo, y razones no le faltaron.

El equipo del puerto volvió a estar a la altura pero le faltó el gol, como antes de la racha de dos triunfos que Racing le cortó en Avellaneda. De todos modos, la envergadura del rival, más allá de que colocó una alineación suplente, explicó el resultado final, aunque quedará en el elenco de Guillermo Farré el sabor amargo de haberse podido llevar algo del Presidente Perón. Ahora le quedan tres «finales» para mantener la categoría, y la primera de ellas es ante Independiente Rivadavia en Mar del Plata. Derrotas de Talleres, San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Sarmiento, en esta fecha 13, le vendrían muy bien para que el panorama no se complique aún más.

TABLA ANUAL

…

Talleres 27 puntos (-7 diferencia de gol)

Godoy Cruz 27 (-15)

ALDOSIVI 24 (1 partido más)

————————————————————-

San Martín de San Juan 23

TABLA DE PROMEDIOS

…

Sarmiento 1.018

ALDOSIVI 0.828 (1 partido más)

————————————————————–

San Martín de San Juan 0.821

— Descenso

SÍNTESIS

RACING: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Agustín García Basso y Santiago Quirós; Bruno Zuculini y Richard Sánchez; Ramiro Degregorio, Luciano Vietto y Tomás Conechny; Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Facundo Moya, Yonatan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi y Federico Gino; Natanael Guzmán, Justo Giani y Tiago Serrago; Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

GOLES: 41´ Vietto (RAC).

CAMBIOS RACING: 70´ Adrián Martínez por Balboa; Matías Zaracho por Vietto y Duvan Vergara por Degregorio; 87´ Ignacio Rodríguez por Conechny.

CAMBIOS ALDOSIVI: 64´ Tobías Cervera por Serrago y Lautaro Chávez por Guzmán; 80´ Ayrton Preciado por Rami; 89´ Martín García por Giani y Alejandro Villarreal por Gino.

INCIDENCIAS: 38´ penal para Racing por mano de Fernando Román.

ESTADIO: Presidente Perón.

ÁRBITRO: Sebastián Zunino.

VAR: Diego Ceballos.