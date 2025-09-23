Racing eliminó a Vélez y regresó a una semifinal de Copa Libertadores después de 28 años

Después de 28 años, Racing se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores: luego del triunfo en la ida, volvió a ganarle 1-0 a Véle y se metió entre los cuatro mejores equipos del continente.

Desde el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, los dirigidos por Gustavo Costas fueron superiores y se llevaron la serie ante un Fortín que no se la puso nada fácil.

Sin lugar a dudas, estos segundos 90 minutos fueron muy trabados y friccionados. Vélez intentó dar vuelta la serie a toda costa, pero Racing supo cómo defenderse, especialmente en el segundo tiempo, cuando los de Liniers generaron más peligro.

Cuando todo parecía que el partido se iba a terminar en una igualdad sin goles, apareció Santiago Solari y terminó de sellar la clasificación histórica para los locales.

De esta manera, La Academia se metió en una nueva semifinal de la Copa Libertadores, algo que no lograba desde 1997.

De ahora en más, Racing estará atento al duelo de vuelta entre Flamengo y Estudiantes, ya que el ganador de ese cruce será su rival en semifinales, instancia que aún no tiene fecha confirmada.