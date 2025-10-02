Quirófanos móviles para castración de animales en varios barrios

Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en la Sociedad de Fomento Cerrito San Salvador, Estadio Minella, Parque Camet, CDI Pueyrredon, Batán y en la sede de Zoonosis. Para conocer los requisitos para las castraciones los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

Desde el lunes 6 al jueves 9 de octubre, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Cerrito San Salvador, ubicada en Tripulantes del Fournier 4639. Los vecinos deberán presentarse antes de las 8.

Por otro lado, en la misma fecha un quirófano permanecerá en el Estadio José María Minella; su ingreso será por el estacionamiento ubicado en Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate y deberán presentarse de lunes a jueves antes de las 8.

Mientras que el lunes 6 estará presente una unidad en el Galpón Municipal de Parque Camet, ingreso por Beltrán al 5400, donde los vecinos deberán presentarse antes de las 8.

Del martes 7 al jueves 9 de octubre será el turno del CDI Pueyrredon, ubicado en Calabria 7877, antes de las 8.

Además, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, serán de lunes a jueves antes de las 10 y sábado antes de las 8.

Por último, el sábado 11 de octubre antes de las 8, una unidad estará en el Centro Cultural de Batán, ubicado en Calle 128 entre colectora y 143, antes de las 8. Se priorizan vecinos de Batán y la zona. Asistir con DNI en mano.

Las castraciones en estas sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio a todos los vecinos se admitirá solo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.