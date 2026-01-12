Quintero, tras el primer amistoso de River en 2026: su capitanía, los refuerzos y el caso Villa

River derrotó 1-0 a Millonario en su primer amistoso en la pretemporada 2026 en el Gran Parque Central de Montevideo, encuentro tras el cual no habló Marcelo Gallardo sino su capitán Juan Fernando Quintero, que portó la cinta en el brazo en el estreno de la Banda en este nuevo año.

«La verdad que muy contento. Más allá de lo que es la cinta de capitán, para mí es un orgullo representar un club tan grande y con tanta historia. Es un sueño. Es normal que a veces fluya el juego, nos costó en los últimos diez o quince minutos del primer tiempo. Creo que es normal por las sesiones de entrenamiento que estamos teniendo, nos estamos conociendo. El primer mes que hacemos fútbol en si y creo que ha sido muy positivo los jugadores que entraron también. Más allá del resultado, queríamos poner, incentivarlos y llevar a cabo lo que queremos hacer en el campo. Creo que, de alguna u otra forma, es positivo todo lo que vimos», inició el enganche respecto a la decisión de que tomara el brazalete y lo que fue el juego en Montevideo.

Así fue el triunfo de River sobre Millonarios

«Creo que salió natural como me designaron capitán y soy muy agradecido. Más aún con los nombres que tenemos: jugadores con mucha experiencia y de la casa. Creo que con naturalidad, no hay ningún tipo de misterio sobre la designación», agregó respecto a su capitanía.

Del otro lado del Río de la Plata tuvieron sus estrenos Fausto Vera y Matías Viña, quienes se llevaron una mención especial por parte Quintero: «Creo que técnicamente son importantes, que han marcado en el fútbol argentino y el fútbol de Brasil diferencia. Para nosotros es un placer estar con ellos, más allá de cómo son como jugadores, lo más importante es que sean buenas personas, que se adapten. Nosotros desde adentro tratar de ayudarles y que se sientan cómodos. Hoy se vio Fausto lo que nos puede dar, privilegios de tenerlos con nosotros«.

El enganche fue consultado también sobre la situación de Sebastián Villa, con quien tiene una buena relación en lo que personal, luego de que hiciera público su deseo de jugar en River: «Con el tema de Villa, yo soy muy cercano. Es un gran jugador pero creo que las personas indicadas para hablar del tema creo son las que lo tiene que hacer. Yo solamente sé la calidad de jugador que es, sé lo que es como persona y obviamente eso lo voy a defender. Ahora… lo que son las negociaciones, todo el mundo sabe que cada quien en su lugar. Nosotros, del lado de nosotros deportivo, futbolístico y como jugador, no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones».