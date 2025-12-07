Quilmes (MdP) vuelve a «competir» en el fútbol y empató en la primera final

En el estadio José María Minella y con un marco poco acorde a lo que estaba en juego, como una final ( acaso por ser de ida y vuelta, el público haya buscado ahorrar dinero pues nada era definitorio) Atlético Mar del Plata y Quilmes empataron en un gol ( ganadores del Apertura y Clausura Juan Quesada respectivamente que organiza la Liga Marplatense de Fútbol) . Como preliminar Once Unidos se consagró campeón en 5° división al vencer a San Isidro.

Ostentando el bi campeonato, Atlético Mar del Plata, sin dudas que se presentaba como «favorito» y Quilmes, a sabiendas, lo respetó parando una línea de 5 defensores, que tuvo muy alejados a los de «adelante». Juan Arenas, que mostró sus credenciales en jornadas anteriores, como una promesa interesante a pulir, en un escenario grande como el Minella además de lo emocional que significa pisar semejante escenario, hizo que él, y que Restovich, por ejemplo, apenas participaran del juego. Atlético Mar del Plata salió como «banca», hizo figura poco a poco a Manuel Puente en el arco, con Vértiz, con Siepe, respaldados por E. Rodríguez, que si jugara como ayer, o hiciese terapia durante el año, es un zaguero extraordinario, ( pero su temperamento desbordante, a veces invita a pensar si no habría que «pararlo» un tiempo para que recapacite y que no caiga en errores de comportamiento como en aquella nefasta final del año pasado, y que en esta etapa regular, repitió, aunque con menos intensidad.)

El Decano tuvo poco más de 3 situaciones para anotar ( ver esta noche en Goles de Medianoche por canal 8 de Mar del Plata, gracias a De Local Streaming) y acaso el exceso de confianza o la mirada demasiado «alta» del arquero Nieto, hizo que el rechazar con el pié ante la embestida de Trípodi, le quedó a éste para tirarla al ras hacia el punto penal y a la carrera gol de Bruno Lobasso ( a los 50′ del primer tiempo) y sorpresa generalizada.

Imaginemos cómo salió al albinegro a jugar el complemento. Casi como un León herido a comerse a su «agresor» y al minuto y medio ya lo había empatado y ello podía hacer suponer, que pondría las cosas en orden, y lo daría vuelta, pero, pasaron los minutos y otro par de intervenciones salvadoras del golero Puente, hicieron que el final fuese «tablas» y el sábado próximo se enfrenten como en una única final.

El equipo DECANO 1 , y el equipo de Cano ( el DT de Quilmes 1)