Quilmes canpeón del fútbol marplatense y fin de ciclo como DT para Martín Quintas en MdP

Diecisiete años después Quilmes de Mar del Plata logró este sábado alzar el trofeo de campeón derrotando en una final inolvidable por 4 a 2 en el estadio José María Minella en el que terminaron jugando 9 vs 9.

El gol que decoró el resultado fue el gol del año en el fútbol local del Juan Quesada. Por la precisión del remate. Por la determinación de Agustin Cejas en elegy patear desde 40 metros. Por ser el gol del titulo de cmapppeon para ver este Domingo en Goles de Medianoche por canal 8 de Mar del Plata con gentileza de De Local Streaming.

Quilmes lo ganò desde la excelencia de su arquero Manuel Puente. Desde la confianza que sin dudas les dip el DT Sebastián Cano , luego de quite el “coco” en Los primeros 90’ convenciendo a sus jugadores que Atl MdP no era invencible ni tan superior con su carácter de bi campeon. Así fue que ya al minuto Cejas probó de media distancia haciendo lucir a Nieto en el arco.

Quilmes le Jugò de igual a igual con un Atletico Mar del Plata que sorpresivamente ubicó a Faguaga de lateral izquierdo sin que Quilmes lo advierta como para ubicar a Brandon Vargas por esa Frank’s ya que el hoy “3” no siente la marca.

Siepe respondió trepando pp la izquierda y sacó un remate Cruzado que Puente con esfuerzo sacó al corner .

A los 8’ Restovich aprovechó una duda en el area de los defensores del Decano, quebrò la cintura y le dió in pase atrás pisando el área a Juan Arenas que midió, al das del piso au justo tiro pegado al caño izquierdo de un Nieto tapado por compañeros y el 1-0.

Se hizo de ida y vuelta con Vértiz encendido y un Manuel Puente en el arco, realmente superlative, y slow explicaría que este muchacho no estè atajando profesionalmente, au baja altura.

A los 40’ Brandòn Vargas la llevó de taqueria al medio dentro del àrea y su renate se desvió en Faguaga descolocando a su arquero y 2-0. Cuando Quilmes celebraba, 1 minuto apenas de aquel gol, Valentín DiMare vió boyando in balón en la medualuna y sacudió el 1-2 poniendo en partido al Atlético y así se fueron al descanso .

Un electeizante segundo tiempo con 3 goles más. 4 expulsados. Un tiro en el palo para MdP y la mencionada joyita de Cejas para el 4-2 definitivo.

El DT de Mar del Plata, precio al partido le confió a GDM RADIO que es final de su cocos como entrenador, y Quilmes ya analizaw si jugarà en 2026 el Regional Amateur.

Quilmes 4: Manuel Puente; Ezequiel Tarabini, Valentín Soto, Daniel Madeo, Benjamín Vallejo; Santiago Bellocq, Agustín Cejas, Juan I. Arenas, Agustín Restovich, Brandon Vargas y Bruno Lobasso – DT: Sebastián Cano

Atlético Mar del Plata 2: Sebastián Nieto; Valentín Dimare, Juan Cruz Mediavilla, Emiliano Rodríguez, Matías Faguaga, Ezequiel Noto, Ramiro Rodríguez Acosta, Nicolás Siepe, Enzo Vértiz, Iván Lascano y Esteban De Olivera – DT: Martín Quintas

Goles: 8m PT Arenas (Q), 40m ST Vargas (Q), 42m PT Dimare (Atl MDP), 23m ST Vargas (Q), 32m ST Pennisi (Atl MDP), 51m ST Cejas (Q)

Cambios: 38m ST Joaquín Cartalá por Lobasso (Q), 15m ST Facundo Ferrero por Soto (Q), 26m ST Cristian Álvarez por Lascano y Emmanuel Pennisi por Ramiro Rodríguez Acosta (Atl MDP), 40m ST Francisco González por Arenas y Horacio Otarola por Restovich (Q) y Joel Amezaga por Noto (Atl MDP), 44m ST Daniel Beguiristain por Álvarez (Atl. MDP)

Incidencias: 28m ST Expulsados Emiliano Rodríguez y Faguaga (Atl MDP) Facundo Ferrero y Tarabini (Q)

Árbitro: Darío Rojas

Estadio: «José María Minella»