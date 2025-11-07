«Quiero»: el guiño de Messi a jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, hizo un guiño a su participación en el Mundial 2026, en lo que sería su sexta Copa del Mundo con el conjunto nacional.

En un nuevo comercial de la presentación de la nueva camiseta de la Albiceleste (del cual participaron los jugadores, Bizarrap y también Ángel Di María), en un partido de truco entre futbolistas y Claudio Tapia -presidente de la AFA- la mano escaló hasta un «vale cuatro». En ese momento, la última palabra fue de la Pulga: «Quiero».

Este breve mensaje puede ser un indicio del deseo del astro rosarino de participar en la próxima Copa del Mundo y soñar con la cuarta estrella para el conjunto nacional, luego de la histórica coronación en Qatar 2022.

Lionel Messi (campeón del mundo con la Sub 20 y la Mayor, y también olímpico en Beijing 2008) lleva 20 años ligado a la Selección Argentina y disputó cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Más allá de que se mostró cauteloso cada vez que le preguntaron, este nuevo guiño ilusiona a los fanáticos con verlo en la cita mundialista en 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por lo pronto, la Pulga encabeza la nómina de la Albiceleste para el último amistoso del año. El conjunto nacional se medirá con Angola, el próximo 14 de noviembre, como visitante en Luanda, la capital del país africano.

La idea del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es continuar probando jugadores, tal como lo hizo a principios de este mes en Estados Unidos, donde venció a Venezuela y Puerto Rico.

De los principales exponentes, están Lionel Messi, capitán, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso.