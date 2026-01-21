“Quien sea llega tarde” llega a la Sala Payró

“Quien sea llega tarde”, obra de Eugenio Calonge, se presentará del jueves 22 al domingo 25 a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903), con funciones protagonizadas por Lucía Adúriz y Nayla Pose, bajo la dirección de Paco de la Zaranda.

La obra se centra en dos mujeres atravesadas por promesas devastadas que desvanecieron sus destinos. Hay en ellas un tono elegíaco: hicieron de su corazón una roca desde la que enfrentar carencias y adversidades, tanto las propias de la existencia como las de un apagón tecnológico que funciona como metáfora del ocaso de Occidente.

Aferradas a una realidad precaria y a puestos de trabajo inútiles, desvinculados de toda función social, las protagonistas se refugian en una rutina absurda, un simulacro de existencia en el que parece aguardarse un desplome definitivo. Lo apocalíptico adopta distintas formas según la época, aquí representado por la falta de una luz que irradie nuevas esperanzas.

Frente a ese panorama, las mujeres se rebelan con las únicas armas que poseen: la imaginación. Una forma de evasión que, si no modifica sus penosas vidas, al menos las vuelve llevaderas y perdurables.