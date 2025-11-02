Quién es Stefano Di Carlo, el sucesor de Brito que arrasó en River y buscará techar el Monumental

Stefano Di Carlo fue elegido este sábado como el nuevo presidente de River Plate, asegurando la continuidad del proyecto oficialista que encabezaron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito.

Con 36 años, Di Carlo se impuso en las elecciones con un contundente 61,77% de los votos (participaron más de 25.500 socios) y se convirtió en el tercer mandatario más joven en la historia del club, solo por detrás de Leopoldo Bard y Antonio Vespucio Liberti.

Su elección consolida un ciclo de gestión oficialista que ya lleva más de una década en el club.

Un apellido con historia en River

Di Carlo no es un nombre improvisado en los pasillos del Monumental. Su vínculo es familiar: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, quien fue presidente del club en 1989, y bisnieto de Ángel Di Carlo, prosecretario durante la era de Antonio Liberti.

Su vida transcurrió en la institución: hizo la primaria y secundaria en la escuela del club y, según los informes, su abuelo falleció en la platea San Martín en 2005 durante un partido de Copa Libertadores, un hecho que «marcó el lazo emocional» que lo une a River.

De D’Onofrio a Brito

Su irrupción en la política del club fue de la mano de Rodolfo D’Onofrio. En 2018, con solo 27 años, se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia de River, cargo que ocupó hasta 2021.

En la gestión de Jorge Brito, su principal impulsor, ejerció como Secretario General. Desde ese puesto, lideró la transformación digital del padrón de socios (River ID), que pasó de 70.000 a más de 350.000 inscriptos, e impulsó el nuevo modelo de abonos y entradas que ha permitido al Monumental mantenerse colmado en cada partido.

Gallardo y el techado del Monumental

Di Carlo, quien será acompañado por Andrés Ballotta (Vice 1°) y Clara D’Onofrio (Vocal 1ª), tiene dos objetivos centrales para su gestión: