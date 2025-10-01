Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

Es el señalado como el autor intelectual de la masacre . El joven narco peruano de 20 años tiene un historial familiar ligado al crimen organizado en su país.

Matías Agustín Ozorio

Es considerado la «mano derecha» de «Pequeño J». Cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima y también será extraditado a la Argentina. Al momento de ser detenido, se cree que iba camino a encontrarse con el líder de la banda en una plaza del distrito de Los Olivos. Sin embargo, Ozorio alegó haber llegado al país, tras haber sido engañado por un narco mafioso. “Le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, relató.

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Magalí Celeste González Guerrero

Era la inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

Miguel Villanueva Silva

Es la pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror. Fue detenido junto a Magalí en un hotel alojamiento. Al igual que la mujer, también se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. Es otro recluso en Melchor Romero. Hasta el momento, está señalado de ser uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”.

Daniela Ibarra

Fue hallada por la Policía en la escena del crimen, mientras intentaba lavar manchas de sangre. Se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.

Maximiliano Parra

Fue detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda. Comparte la misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en un hostel de Villazón, Bolivia.

Lázaro Víctor Sotacuro

Es el sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas. Fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal. Tiene doble nacionalidad peruana y argentina y residía en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. En los registros figuraba como vendedor minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Ariel Giménez

Está acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes. Fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.

Florencia Ibáñez

Es la sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío la noche de los crímenes. La joven se presentó el lunes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, y reconoció que había viajado en el Volkswagen Fox. (DIB)