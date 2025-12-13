Quién es Leonel Chiarella, el intendente elegido como el presidente de la UCR más joven de la historia

La Unión Cívica Radical (UCR) renovó este viernes las autoridades del Comité Nacional y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido como nuevo presidente del centenario partido.

Con 36 años, se convirtió en el dirigente más joven en ocupar el máximo cargo partidario en los 135 años de historia del radicalismo.

Impulsado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será el sucesor del diputado Martín Lousteau.

Leonel Chiarella es Intendente de Venado Tuerto desde 2019 cuando asumió su primer mandato con 30 años. Fue reelecto en 2023 con el apoyo del 83% de sus vecinos. “Cuándo no se roba los recursos alcanzan”, es su frase de cabecera para definir la necesidad de tener “un estado eficiente”.

» Me siento muy feliz, muy orgulloso y muy emocionado de ser el presidente de la Unión Cívica Radical de la República Argentina , afirmó ante el plenario subrayando que ocupar el sillón de Alem, Yrigoyen, Balbín 0 Alfonsin representa el mayor desafío de mi miltancia política, expreso.

Quién es Leonel Chiarella

Su recorrido en la política comenzó a los 15 años cuando inició su militancia estudiantil con la creación de un centro de estudiantes. Siguió su militancia juvenil en Rosario junto a Maximiliano Pullaro.

A los 26 años, Leonel Chiarella llegó a ser concejal en Venado Puerto y tras apenas un periodo en el deliberativo fue electo como intendente de su distrito. Actualmente promedia su segundo mandato como jefe comunal.

Chiarella estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra; En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).