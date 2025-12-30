Quién es Javier Faroni, la sombra del poder de la AFA: de la producción teatral a la política y los negocios

Con una trayectoria sinuosa, entre la producción teatral, la política y los negocios con el deporte, Javer Faroni es uno de los personajes que surgen de la caja de pandora en que se convirtió la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) desde que tomó estado público una trama de presuntos desvíos millonarios al exterior junto a crecimientos patrimoniales obscenos del clan Tapia.

Antes de vincularse comercialmente al mandamás del fútbol argentino y de convertirse en una sombra del poder de la AFA, Faroni recorrió otros mundos, y en ese derrotero fue ampliando su red de contactos e influencias.

Marplatense de nacimiento, a los 11 años el destino lo puso cara a cara con el mítico actor Carlos Calvo, mientras paseaba con su abuela por centro de la ciudad.

Tras saludar efusivamente a su ídolo, Carlín lo invitó a una función en el Hotel Provincial y pudo mirar la obra desde atrás del escenario.

Desde ese momento crucial en su vida, Faroni se convirtió en cadete y aprendiz de Calvo, y fue creciendo en su carrera para pasar a ser asistente de producción, hasta que a principios de la década de los 90 produjo su primera obra.

A partir de allí su ascenso fue meteórico y se convirtió en un referente de la producción teatral en las temporadas de verano.

En un giro copernicano en su carrera laboral, se insertó en la política de la mano del Frente Renovador de Sergio Massa.

Su esposa, Erica Gillette, también estaba ligada al massismo desde los albores de esta fuerza política, cuando se independizó del kirchnerismo por entonces gobernante.

En 2015, Faroni fue electo diputado bonaerense por el Frente Renovador y tras intentar sin éxito ser intendente de General Pueyrredón, desembarcó como director de Aerolíneas Argentinas en 2019, cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández.

Por su rol en la aerolínea de bandera, en medio de la pandemia de coronavirus, le tocó coordinar los vuelos de repatriación de futbolistas varados en el exterior.

Desde esa función, su camino se cruzó con el de Claudio “Chiqui” Tapia, con quien trabó un provechoso vínculo que perduró más allá de su tormentosa salida de Aerolíneas, en febrero de 2002, en medio de denuncias por presunta corrupción, incrementos patrimoniales injustificables, y negocios poco claros en el exterior.

En diciembre del 2021, un año antes de que el combinado de Lionel Scaloni y Lionel Messi tocara el cielo qatarí con las manos y abrazara la gloria eterna, la AFA contrató a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami vinculada a Faroni, como agente comercial exclusivo de los derechos de imagen, eventos y logística internacional de la selección argentina en el exterior.

Casi en simultáneo, otra empresa del mismo personaje, Deportick, se quedó con el suculento negocio de la venta de entradas de la selección y de la Copa Argentina.

Tras la consagración en Qatar, Faroni produjo una Expo vinculada a la Scaloneta en La Rural en 2023 y también impulsó la fallida Universidad de la AFA.

Además, en 2024 adquirió el 80% del paquete accionario del Perugia, un club de la tercera división del Calcio italiano, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Luego de que una investigación periodísticas destapara el presunto desvío de 42 millones de dólares a empresas en el exterior, Faroni firmó un comunicado en el que se defendió de las acusaciones en su contra, y si bien admitió su desempeño como agente comercial de la AFA, desmintió cualquier tipo de actividad irregular.