¿Quién es el equipo de la Liga Profesional que quiere llevarse a un mediocampista de River?

El mediocampista Santiago Simón no será tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo en River y un importante equipo de la Liga Profesional de Fútbol mostró interés por contar con el jugador en el equipo.

Rosario Central, comandado por el técnico Ariel Holan, se mostró interesado en que Simón se sume al equipo luego de que Gallardo le comunicara que no sería tenido en cuenta. Ante esto, la institución “Canalla” inició gestiones para tenerlo de cara al Torneo Clausura 2025.

Ambas dirigencias ya se pusieron en contacto y se habló de un préstamo con opción de compra, aun así, desde River desean que se realice una transferencia definitiva con la intención de recuperar lo invertido en él y, a su vez, liberar un cupo.

Por parte de Simón, no desea jugar en Argentina, ya que su principal intensión es emigrar a Europa, pero aún no contó con propuestas convincentes. Además, el único equipo que inició gestiones por el mediocampista fue el Elche de España, pero no se llegó a un acuerdo.

El mediocampista mantiene contrato con el “Millonario” hasta el 31 de diciembre del 2026 y su cotización es de 4.5 millones de dólares. Vistiendo la camiseta de la institución de Núñez llegó a disputar 146 partidos oficiales, realizó 6 goles y 17 asistencias.

Si bien Rosario Central, con la vuelta del delantero Ángel Di María al equipo, se muestra como una gran propuesta para Simón, aún se espera alguna oferta del exterior que lo lleve a cumplir su deseo de jugar en Europa.