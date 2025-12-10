“Queen vocal” llega al Teatro Auditorium con un tributo sinfónico

Este domingo 14 a las 20:00 en la Sala Piazzolla (avenida Patricia Peralta Ramos 2280) se presentará “Queen Vocal”, un tributo sinfónico vocal a la legendaria banda británica Queen.

Con más de 50 artistas en escena y bajo la dirección del maestro Ulises Zamudio, el encuentro musical propone un recorrido coral y orquestal por las creaciones de Queen. La obra ha sido especialmente arreglada para coro y orquesta, ofreciendo una experiencia sonora de gran magnitud.

El repertorio incluirá los grandes éxitos de la banda liderada por el cantante Freddie Mercury, junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, figuras que marcaron la historia del rock mundial.