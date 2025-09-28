Quedó inaugurado el primer espacio de entrenamiento funcional recreativo para personas con discapacidad

Es una iniciativa del club Alma de Bailarin, y es el único en Mar del Plata conformado por un importante staff de profesores a cargo de Mariana Audia.

Se presentó en la ciudad el Club Alma de Bailarín, el primer espacio de entrenamiento funcional recreativo para personas con discapacidad, pensado desde la diversidad y con atención personalizada en grupos reducidos.

En este nuevo ámbito se trabajarán capacidades físicas como coordinación, flexibilidad, equilibrio, velocidad de reacción, fuerza, entre otras, siempre desde una propuesta lúdica, recreativa y de entrenamiento.

Se trata de un espacio único en Mar del Plata, a cargo de profesionales capacitados en discapacidad y en entrenamiento, con el objetivo de ofrecer un trabajo centrado en las necesidades de cada participante.

“Este proyecto es fruto del esfuerzo de muchas personas, no solo mío. El club de Alma de Bailarín apunta a trabajar distintas capacidades físicas a través del juego, generando un espacio que trabaja potenciando lo mejor de nuestros participantes”, planteó la profesora Mariana Audia.

“Nuestro desafío es trabajar para brindar los apoyos necesarios que realmente atiendan a las necesidades de nuestros concurrentes. El club representa un espacio de danza, actividad fisica y próximamente, capacitaciones varias a cargo de diversos profesionales que trabajan en interesantes proyectos relacionados con la temática de la discapacidad y sus necesidades emergentes como colectivo” agregó la coordinadora del proyecto.

Quienes deseen conocer la propuesta pueden acercarse a España 3443 (Club San José, todos los sábados desde las 15 hs) o comunicarse al 223 596-9412 para informarse y realizar consultas sobre disponibilidad horaria en la semana y mucho más detalles del proyecto.