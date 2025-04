Qué significa el fin del cepo cambiario y cómo impactará en nuestros bolsillos, según una especialista

…..

Este lunes 14 de abril nos hicimos algunas preguntas al levantarnos: ¿Cuántos tipos de cambio van a quedar? ¿Qué va a cambiar en nuestra vida cotidiana desde hoy? ¿qué va a pasar con los precios? ¿Qué dólar te convendrá comprar? ¿Qué va a pasar mañana con el dólar? ¿Y qué va a pasar con los precios? El viernes realizaron dos anuncios importantes: por un lado al fin de cepo cambiario, por otro lado, un nuevo régimen.

Noticias Argentinas se comunicó con la Dra. Laura María Valle, reconocida especialista en materia tributaria y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para analizar el impacto económico de esta medida.

Hablando del cepo cambiario, desde este lunes 14 de abril, la gente va a poder comprar dólares libremente sin el tope de 200 dólares como teníamos hasta ahora, y desde su home banking si quisieran.

Noticias Argentinas: -¿Cómo se realizará este proceso?

Dra. María Laura Valle: -El Banco Nación va a poner un precio de referencia que sale del mercado libre de cambios y luego los bancos privados van a decidir sus precios compradores y vendedores. La compraventa del dólar se tomará como un producto financiero más, donde habrá un banco que ofrezca una tasa y un banco que ofrezca otra.

En caso de que alguna persona desee comprar dólares directamente por ventanilla, deberá ir con los pesos en mano pero le venderán sólo hasta 100 dólares y se deberá completar una declaración jurada, como consecuencia de las normas internacionales de lavado de dinero. Lo que sí se puede hacer para obtener la cantidad de dólares que se desee es, comprarlos a través del home banking y luego retirar por ventanilla. En resumen, si alguien va directo por ventanilla a querer comprar dólares, le venderán hasta 100 y si quiere comprar más, deberá firmar una declaración jurada. En cambio, si los compra a través del home banking y luego retira por ventanilla, no le pedirán nada más.

Respondiendo a la pregunta de cuántos tipos de cambio quedarán a partir de hoy, sabemos que los dólares que había en nuestra economía hasta el viernes eran: el oficial $1097.50, el MEP $1328 y el Blue $1375. Un dólar que iba subiendo un 1% cada mes. Ahora el dólar oficial va a tener un esquema entre bandas móviles que el primer mes va a ser entre $1000 y $1400. Todos los meses la banda se va a ir devaluando un 1% y es una banda divergente porque va a ir creciendo. Entonces, en el mes 2 la banda va a ser entre $1.414 y $990 pesos. En el mes 3 la banda va a ser entre $1.428 y $980.

Con el gobierno marcando los pasos de la economía lo que vamos a ir viendo es que, levemente se vayan ajustando el dólar paralelo y los financieros que tiendan a converger, aunque siempre va a haber una diferencia.

El dólar MEP va a seguir manteniendo cierta popularidad porque por ahora, excepto que haya alguna resolución del Banco Central, solo los bancos pueden venderte dólares oficiales, no así las billeteras digitales, entonces las que hoy venden dólar MEP, van a seguir vendiéndolo, excepto que haya un cambio de regulación.

El dólar Blue, en una economía formal, debería tender a desaparecer. Si a partir de ahora se puede acceder libremente a comprar la cantidad de dólares que se deseen en el banco, no tiene mucho sentido que exista un mercado informal. Se achicará el mercado pero no va a desaparecer del todo. Toda operación informal que no se blanquee va a seguir yendo al dólar Blue.

El dólar tarjeta (el dólar oficial más la percepción de 30%) por ahora sigue. Si se realizan gastos dolarizados en el exterior y luego se paga el resumen bancario en pesos, se seguirá usando este dólar.

También hubo un tercer anuncio y es que se elimina el dólar Blend, que era el dólar que recibían hasta ahora los exportadores, fue una política implementada para ofrecer un tipo de cambio más favorable a para estos. Permitía liquidar un 80% de las divisas provenientes de exportaciones al dólar oficial y el 20% restante al dólar financiero, ya sea contado con liquidación (CCL) o dólar MEP. Los exportadores van a liquidar al dólar oficial siendo este un gran incentivo para los exportadores y hará que ingresen más dólares al país. Esta es una de las razones que explican esa banda divergente. También se flexibilizan los pagos de importaciones y se habilita el giro de utilidades al exterior a partir de los balances de 2025.

Otro punto importante, el BCRA trabaja en el diseño de una nueva serie de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Dichos títulos podrán ser adquiridos en pesos. El objetivo es que sean utilizados para afrontar obligaciones con el exterior relacionados con deudas o dividendos previos al 2025, además de deudas comerciales con fecha anterior al 12 de diciembre de 2023.

En resumen, quien quiera comprar dólares deberá fijarse a partir de hoy, cuál es el dólar más barato y qué banco lo tiene a un mejor precio. Seguramente la relación entre el dólar oficial y los financieros vayan cambiando, haya días que quede más barato el oficial y haya días que quede más barato el MEP. Aunque esa diferencia se va a ir arbitrando y probablemente vayan a converger el oficial y los financieros.

Noticias Argentinas: -¿Cómo influye esto sobre la inflación y los precios en nuestra economía?

Dra. María Laura Valle: -La realidad es que a corto plazo los precios se mueven por expectativas, por lo tanto, algún impacto sobre los precios va a tener esta medida. Los precios que se van a mover son los de los bienes transables, bienes importados y exportados, aunque hay muchos más cambios para exportadores que para importadores con esta medida.

Mi consejo es que, si la gente tiene pensando comprarse por ejemplo, un auto o tecnología, seguramente esta semana lo que veamos es volatilidad en el nivel de precios y después se estabilicen. Es posible que una automotriz venda los autos a un dólar de $1400, pero si el dólar oficial no está en ese valor, probablemente en las próximas semanas termine ajustando sus precios. Estos cambios pueden activar una reacción esta semana donde algunas industrias paralicen las ventas porque no saben a qué precio ponerlo. Pero cuando los flujos se estabilicen, el tipo de cambio se va a estabilizar.