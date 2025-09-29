Qué región bonaerense atravesará días de mucho calor hasta fin de año

Cómo vienen las lluvias para el trimestre

En medio de un año complejo con fuertes inundaciones que impactaron en al menos dos millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período octubre-diciembre en el territorio bonaerense se prevé que estén dentro de lo normal.

En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) tendrá mayores chances de lluvias por encima de lo habitual, mientras que el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían sufrir un déficit hídrico. (DIB)