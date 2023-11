Qué pasó en el vestuario de la Selección Argentina tras la bomba de Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, puso en duda su continuidad al frente del conjunto nacional luego del histórico triunfo por 1-0 frente a Brasil en el Maracaná. Una bomba que sorprendió a todos, incluso a los propios jugadores cuando se enteraron.

El director técnico no les dijo nada a los futbolistas en el vestuario del mítico estadio de Río de Janeiro: no hay ninguna decisión tomada sobre si da un paso al costado. Sin embargo, varios reconocen que está enojado con una situación en particular que aún no trascendió públicamente.

Cuando terminaba la conferencia de prensa, el oriundo de Pujato soltó una declaración que paralizó por completo el mundo futbolístico. “Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el Cuerpo Técnico y necesito pensar. Necesito pensar mucho que voy a hacer”.

“No es un adiós ni mucha cosa pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posible y que esté bien”, explicó Scaloni antes de dejar intempestivamente la sala de prensa sin responsar otra pregunta al respecto.

..

Comparte esto: Twitter

Facebook