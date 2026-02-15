Qué pasa con las listas de Fernando Gray y Julio Zamora: Mar del Plata también en la mira

Por: Claudio Gómez

El cierre de la unidad en la lista provincial no aflojó las internas peronistas en los distritos. Si bien en el caso de Esteban Echeverría, donde el intendente Fernando Gray alcanzó la unidad con el gobernador Axel Kicillof, no habría problemas. Es más, explicaron desde la Junta Electoral del Partido que “la de Gray va a quedar bien así como está”.

En tanto, la lista de Julio Zamora, sí está siendo observada. Explicaron a este portal desde el PJ que “aún hay unos días más periodo de charlas por el tema”.

Vale recordar que Zamora colocó a su hermano Mario Zamora como candidato a presidente. En tanto, desde la vereda de enfrente, el Frente Renovador, el kirchnerimso y el Movimiento Derecho al Futuro armaron una lista que los aglutinó con el concejal Luis Samyn Ducó (FR) y Nancy Ferreyra (La Cámpora) como vice. En tanto, el secretario general propuesto es Federico Ugo (Mov. Evita).

“Nosotros presentamos todo, y además el peronismo de Tigre está alineado con el intendente Zamora” dijeron a PROVINCIA NOTICIAS desde las huestes del mandatario comunal.

Está claro que a Fernando Gray y Julio Zamora le están pasando factura por haber jugado por afuera de Fuerza Patria en las elecciones legisaltivas del 2025. También es fidedigno que Gray tiene conversaciones tanto con Axel Kicillof como Cristina Fernández, y con eso, la espalda sería más ancha que la del tigrense, que tiene el punto rojo en la frente de Sergio Massa.

“Vamos a ver sale del estudio y cruces de datos que estamos haciendo” dijeron desde la Junta. Y también informaron que “hay que poner un ojo en Mar del Plata también”.

En la ciudad balnearia hay tres listas. La que fogonea la senadora provincial Fernanda Raverta, la que empuja el dirigente y ex legislador provincial Rodolfo “Manino” Iriart y la que presenta el ahora concejal Gustavo Pulti, del Movimiento Derecho al Futuro.

Las dos primeras pasarían sin problema el filtro, pero la del MDF tiene alguno puntos que la Junta va a analizar. Es que la lista kicillofista lleva a como primer congresal Juan Garivoto, histórico dirigente de la Quinta sección, que en las elecciones legislativas participó de la lista de Unión Federal, comandada justamente por Fernando Gray, apuntado por la Junta del PJ.

Como si eso no fuese suficiente, el Movimiento Derecho al Futuro también lleva a Cristian Galeano, secretario de JUP Mar del Plata, como secretario general de la lista, que, justamente como Garivoto, fue armador de Gray el año pasado.

Con todo, la Junta Electoral del Partido Justicialista tiene tiempo hasta el 19 de febrero para estudiar y decidir si se impugnan listas o si van a la batalla en las urnas.