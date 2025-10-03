¿Qué partidos se pierde Leandro Paredes en Boca por la fecha FIFA?

Boca sufre una baja sensible para Torneo Clausura de la Liga Profe ya que el mediocampista Leandro Paredes fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina para los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela en la fecha FIFA.

Estos partidos se encuentran programados para el viernes 10 y el lunes 13 de octubre respectivamente. Por ese motivo, el mediocampista central no estará disponible en el cruce frente a Barracas Central, un duelo clave para las aspiraciones del equipo de Miguel Ángel Russo en el torneo local, donde busca asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026.

La ausencia de Paredes se siente el doble, ya que el ex La Roma podría llegar con lo justo al siguiente partido frente a Belgrano de Córdoba. Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza variantes y uno de los nombres que gana fuerza para ocupar su lugar es el español Ander Herrera.

Dentro de la preocupación, Boca recibió un alivio indirecto desde Chile, ya que el técnico Nicolás Córdova decidió no convocar a Carlos Palacios, que se recupera de una lesión, ni a Williams Alarcón.

Boca buscará quedarse con los tres puntos este domingo a las 19 horas ante Newell’s, con Paredes como uno de sus titulares, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.