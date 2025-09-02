¿Qué le pasó a Patricia Bullrich en el labio?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apareció este martes en un video difundido en sus redes sociales con una visible herida en el labio inferior, cubierta por un apósito, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Según supo Noticias Argentinas, la funcionaria es vista con el vendaje en sus apariciones televisivas desde el pasado lunes, pero la imagen se viralizó a partir del mensaje grabado que publicó hoy. Hasta el momento, se desconoce el origen de la herida.

Mientras su apariencia física generaba comentarios, el contenido de su mensaje fue una dura denuncia de lo que calificó como «una de las investigaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia», en referencia a los audios y grabaciones que involucran al Gobierno.

Bullrich acusó directamente al kirchnerismo de estar detrás de una maniobra para «provocar caos social y dañar al Gobierno en plena campaña electoral» y lo comparó con el caso Maldonado de 2017: «A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. (…) Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto».

La ministra afirmó que la Casa Rosada y el Congreso fueron «infiltradas con filmaciones clandestinas» y criticó a quienes las difundieron, asegurando que «algunos se hacen llamar periodistas pero son agentes partidarios encubiertos». Finalmente, advirtió que el Gobierno no se dejará intimidar y que hará cumplir su lema: «el que las hace, las paga».