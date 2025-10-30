“¡Qué julepe!” propone una merienda con leyendas urbanas y cuentos fantásticos

Este 1 de noviembre a las 18:30, El Galpón de las Artes (Jujuy 2555) propone una actividad especial para chicos: “¡Qué julepe!”, una función de narración oral a cargo de Alejandro Frenkel. La actividad, recomendada para niños de entre 8 y 12 años, se enmarca en la campaña solidaria por la renovación del espacio cultural.

“¡Qué julepe!” es una merienda con relatos de miedo, leyendas urbanas y cuentos fantásticos. La historia gira en torno a un padre que intenta dormir a su hija, pero solo conoce historias de terror. La función se desarrolla en un ambiente íntimo y participativo, ideal para compartir en familia.

La entrada es sin barreras de boletería y bajo modalidad de Cooperación Solidaria. No obstante, se recomienda realizar reserva previa a través del sitio web oficial: www.galponartes.com.

Esta actividad forma parte de la campaña #MiButacaEnElGalpón, una iniciativa que busca reunir fondos para la renovación del espacio en el marco de los 30 años de trabajo independiente del Galpón en Mar del Plata. Gracias al aporte de la comunidad, ya se ha alcanzado el 70% de la meta base. Las personas o empresas interesadas pueden sumarse con pequeñas acciones solidarias.

La celebración por las tres décadas de trayectoria culminará con el Festival de Estrenos 2025, que se desarrollará del 14 al 31 de noviembre. Durante esas jornadas se presentarán cinco obras teatrales y se proyectará el cortometraje “Solo”, dirigido por Marcos Janna.

El Galpón de las Artes sostiene desde su fundación en 1996 una política de acceso libre a la cultura. “Fundamos El Galpón en 1996, entre irse o quedarse: sostenemos la Cooperación Solidaria sin barreras de boletería. El acceso a la cultura como derecho es un legado que sólo puede hacerse crecer entre todos”, afirmaron desde la organización.