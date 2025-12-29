Qué hay detrás del posteo de Villa que encendió los rumores de su posible llegada a River

La historia que compartió Sebastián Villa en su cuenta de Instagram junto a Juanfer Quintero, acompañado de un mensaje que rezaba «te veo pronto hermano», encendió los rumores de una posible llegada a River, pero desde Núñez se lo descartaron rotundamente a TyC Sports.

El extremo de 29 años, que fue figura de Independiente Rivadavia con el que ganó la Copa Argentina, tiene contrato hasta mediados de 2026, pero es un hecho que no seguirá en Mendoza la próxima temporada y su destino es una incónita.

Son varios los equipos interesados en sumar al colombiano (Flamengo es uno de los tantos) y mientras su representante ha acercado su nombre a algunos clubes, entre ellos el Millonario, aunque la respuesta no fue positiva.

El delantero tuvo un paso por Boca entre mediados de 2017 y 2023, jugó la final de la Copa Libertadores 2018 que River ganó en Madrid y en total cosechó 29 goles en 172 partidos. Si bien siempre expresó su cariño por el club y hasta llegó a decir que es «100% bostero», lo cierto es que no se fue nada bien de la institución.

El posteo de Sebastián Villa con Juanfer Quintero que encendió los rumores de una posible llegada a River.

El 2 de junio de 2023 Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión por «amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas». Desde entonces, Boca lo apartó y no volvió a ser convocado, pero el colombiano se declaró en libertad de acción, lo que desencadenó un problema legal con el club, que le reclama 20 millones de dólares.

Luego de haber jugado en Bulgaria, a mediados del año pasado arribó a Independiente Rivadavia para relanzar su carrera tras cumplir su condena y dejar atrás otros problemas con la Justicia. En lo futbolístico logró su objetivo y ahora intentará dar un salto.

Desde River consideran que el posteo del colombiano tiene más que ver con su amistad con Juanfer que un deseo concreto de vestir la banda, rival al que le marcó 5 goles en 12 partidos. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo tiene otros nombres en vista para reforzar la delantera, por lo que el posteo de Villa solo quedará como un rumor de redes.