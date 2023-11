Qué dice la oposición de Boca sobre la elección del nuevo DT

.

No es fácil el panorama que tiene Boca por delante. Un resultado, uno solo pero importantísimo, cambió radicalmente el escenario. El club perdió el sábado la final de la Libertadores, se esfumó la ilusión de la anhelada séptima y encima se quedó sin técnico. Está muy mal parado en la Copa de la Liga, por tabla anual no tiene garantizada la entrada a la Copa del año que viene y la otra alternativa que le queda es alzar una vez más la Copa Argentina. ¿Con qué técnico lo hará? ¿Puede el oficialismo designar un DT con las elecciones a menos de un mes (serán el 2 de diciembre)?

Por supuesto que puede, nada del estatuto se lo impide, pero no parecería la decisión más acertada hacerlo unilateralmente sin saber quiénes conducirán al club a partir del comicio. Jorge Reale, una de las caras de la oposición (candidato por la Agrupación de Diego Lajst, Boca La Causa), no tiene dudas: “No nos vamos a subir al circo de tirar nombres, no es el momento de plantear soluciones mágicas. Creo que lo más conveniente sería seguir con un interino hasta fin de año y que cada espacio presente su proyecto para que luego los hinchas elijan”, dice. Y argumenta: “Sería poco serio llamar a alguien ahora sin poder garantizar una continuidad política en el club”.

Desde el espacio de Andrés Ibarra (el candidato que apoya públicamente Mauricio Macri, quien además ocupará un lugar en la lista) prefieren no pronunciarse, no dar nombres y no apurarse. Gente del entorno del candidato asegura que “nadie llamó para preguntar ni proponer nada”, lo que por otra parte, cuentan, “es algo común en el oficialismo, siempre se manejaron así aunque hay algunas cuestiones, como la del estadio, que podrían ser consensuadas como políticas de Estado”. ¿Quién debería ser el técnico? Otro hombre cercano a Ibarra considera que no es momento de dar nombres. “Estaría bien que siga Herrón porque ¿qué técnico aceptaría un contrato por un mes?”.

Reale, consultado por tycsports.com, se mostró preocupado por el “escaso apoyo” y la “nula presencia” de los dirigentes del oficialismo para ponerse a disposición de los hinchas de Boca “que viajaron a Brasil haciendo un gran esfuerzo. Somos el movimiento popular más grande de la Argentina y quizá del mundo, desde el miércoles alguien debería haberse hecho cargo de eso, estar junto a la gente para ayudarla en lo que necesitara y evitar que la maltrataran. Nadie nos cuidó ni hubo planificación. Si bien somos un espacio opositor, tratamos de apoyar a esta dirigencia en todo lo que pudimos, pero quedó claro que no sólo no alcanzó, sino que faltó bastante”, concluyó el hombre de Familia Xeneize.

..

Comparte esto: Twitter

Facebook