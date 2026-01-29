¿Qué ciudad queremos?

Arbitrariedades y excesos conducen políticamente un rumbo que no admite re consideraciones y se aprueban a libro cerrado, reproduciendo cada uno de los errores de décadas pasadas que pagan las actuales generaciones. Una mirada de cómo es un diseño del presente que mira al futuro de la ciudad. sin exclusiones a partir de la participación.

Las decisiones en materia de construcción, utilización de bienes y espacios públicos, valoración de cuestiones ambientales, y rol de la sociedad civil entre otros aspectos determinan el modelo de ciudad al que se aspira, por ello, creemos que la discusión también debe darse con los vecinos y quienes vivimos en todos los espacios del partido de General Pueyrredon para poder consensuar el territorio en el que queremos habitar.

Como ciudadanos nos preguntamos: Se puede demoler un histórico Chalet como el Mattar construido en 1948 proyectado por el prestigioso arquitecto Alberto Córsico Picolini, exponente del pintoresquismo marplatense para construir una torre; o promover otras alternativas como reconvertirlo en el Museo Internacional del Surf y la Cultura de playa como en el caso del Soulignacproyectado por un estrecho colaborador de Alula Baldassarini, resguardando su estructura y mobiliario para crear más identidad y preservación del patrimonio local.

Algunas cuestiones que la agenda actual nos exige revisar como vecinos giran en torno a los siguientes puntos:

– la aprobación de construcciones a través de excepciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT) y convertirla en regla acompañadas de informes de impacto ambiental insuficientes o de dudoso origen; o se puede poner en funcionamiento herramientas de participación ciudadana regidos por la normativa vigente como la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, o el Consejo de Hábitat, entre otros.

– permisos otorgados de construcción y desmonte en zonas consideradas como reserva natural, provocando colapso hídrico o vertidos contaminantes; cercenar el acceso a las playas públicas y gratuitas; o se puede adherir a los postulados de acuerdos internacionales que buscan garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales a las poblaciones como el de Escazú, o promover la accesibilidad gratuita e igualitaria para sus habitantes y turistas.

– privatizar, concesionar, enajenar o banalizar espacios de la memoria; o se puede promover acciones para evitar el olvido y asegurar el Nunca Más.

– permitir construcciones y negocios privados en lugares públicos y de libre acceso para todos; o se puede respetar la normativa vigente y el uso correcto de Museos, Plazas y Parques, e incentivar nuevos espacios verdes y públicos para llegar a los metros cuadrados por persona como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Estos temas como tantos otros nos interpelan como ciudadanos que hemos sido marginados del debate público, tanto por la política como los medios de comunicación que invisibilizan o manipulan los reclamos.

Por ello nos preguntamos ¿puede la gestión municipal seguir avanzando en la autorización de actividades privadas? Ya sean estos en espacios culturales públicos comprometiendo su infraestructura, el ecosistema circundante sin cumplir con sus fines de promoción de la historia y cultura de la ciudad.

En definitiva, a través de acciones de gobierno se puede elegir entre una ciudad para pocos o una ciudad para todos.

Quienes creemos en una ciudad para todos pensamos que se puede fortalecer presupuestariamente una Secretaría de Cultura activa o poniendo en funcionamiento un Concejo Municipal de Cultura, o utilizar los edificios públicos patrimoniales con fines museológicos, educativos y culturales, compatibles con su valor histórico, o promover la incorporación en planes educativos la materia “Historia Marplatense”.

En este sentido desde MAR DEL PLATA CIUDAD DE TODOS estamos trabajando para próxima entrega de distinciones y organización de un Foro de Reflexión y Debate“Identidades Marplatenses” para febrero y marzo respectivamente como forma de expresa del modelo de ciudad al que adscribimos.

Vos, ya sabés cuál modelo querés?

La Mesa de Trabajo Mar del Plata Ciudad de Todos está conformada por: Magalí Marazzo (Asociación Argentina de Gestores Culturales), César Ventimiglia (Asociación Civil Mirada Ciudadana), Hernán Pérez Orsi (Asociación Surfrider Argentina), Ana Colombato (Fundación Gemma Futuro), Marta Lamas (La Tribu Verde), Marita Ontañón (Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano), Ana Núñez (Red Argentina del Paisaje Nodo Gral Puyerredon) y Mabel Zecca (Red Cultura para el Desarrollo