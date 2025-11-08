Punta Mogotes mejora su infraestructura con nuevas obras de accesibilidad y espacios públicos

La Administración de Punta Mogotes continúa desarrollando una serie de obras de mejora y renovación en distintos sectores del complejo, con el objetivo de optimizar los servicios e infraestructura de cara a la próxima temporada de verano.

Entre los trabajos más recientes se destacan la refacción integral de los baños públicos de los pasillos 3 y 4, donde además se incorporaron nuevos bebederos y duchas públicas, incluyendo duchas accesibles para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se reconstruyó por completo el puente que cruza la laguna 3, a la altura del UPA, y se renovó la superficie del puente de la laguna 4, mejorando la circulación peatonal y la integración de los distintos sectores del predio.

En paralelo, se avanza con la puesta en valor de las tres plazas saludables y se anunció que, antes del inicio del verano, quedará instalada una nueva plaza de juegos en el sector del balneario 24, que reemplazará y modernizará la existente.

Al respecto, el Administrar General del Ente, Fernando Maraude, resaltó: “Estas obras se enmarcan en el plan integral de mejora continua que impulsa la Administración de Punta Mogotes, con el propósito de poner en valor los espacios públicos, promover la inclusión y brindar mejores servicios a marplatenses y turistas”.

Como parte del plan de accesibilidad, también se ejecutaron rampas en las veredas que comunican los 24 balnearios y en los accesos a los estacionamientos, garantizando un tránsito más seguro y cómodo para todas las personas.