Pulti: “no estoy seguro de que la gente haya votado por el ajuste y por la apertura comercial sin gradualismo”.

Bajo el riesgo de reflexionar con los hechos recientemente ocurridos, el electo diputado provincial, Gustavo Pulti, realizó una primera lectura de lo sucedido en la jornada del domingo a través del programa radial AULA MAGNA que se emite por Radio Universidad.

MK: ¿Cómo viviste la jornada del balotaje y cómo lees este resultado?

GP: Podemos estar empezando una lectura, quizás una lectura más completa y profunda reclame más tiempo que unas pocas horas para analizar el conjunto de causas que pueden provocar un desenlace de esta magnitud , hay una decisión que se debe respetar y es la que ha tomado la gente, las personas en la Argentina, que atraviesan una etapa histórica determinada donde han ocurrido cosas buenas y cosas malas y esa decisión uno puede no compartirla pero corresponde acatar la voz del pueblo porque es una democracia. Pero la democracia se nutre también de la argumentación, del pensamiento y de la opinión además de ese respeto. No puedo dejar de ratificar las convicciones que me alentaron a apoyar a Sergio Massa, que son las mismas que llevan adelante quienes militan en la misma fuerza , esas convicciones no se pueden cambiar por ningún resultado, tengo que respetar el resultado y ratificar las convicciones. Y ellas son que hay una industria en la Argentina que proteger, la salud pública, la educación pública , también estoy convencido que el libre comercio no ha tenido una aplicación práctica en ninguna parte del mundo y cuando tuvo vestigios de su aplicación en la Argentina no fue bueno. Siempre ponemos como ejemplo la industria textil de Mar del Plata, pero se puede aplicar a otros rubros de la industria , sometida a una competencia de igual a igual con los pulóveres que se importan de China no tiene oportunidad de subsistir como ya ha pasado , anoche se ha ratificado por parte del señor presidente electo que viene una etapa sin gradualismos y de libre comercio , vamos a ver que significa eso, porque a veces en la política las cosas se dicen de una manera y la implementación tiene matices que, a veces, cambian el fondo de lo que se dice.

MK Milei adoptó una forma distinta de hacer política a través de redes sociales y con la utilización de mensajes muy diferentes a la política tradicional ¿ cuánto incidieron las nuevas formas y como él entendió esas nuevas formas?

GP: Las formas de la política pueden tener modos novedosos, lo que no cambia es el núcleo duro, porque la política es hacer y no sólo decir cosas. Hay cosas nuevas y no están sólo en la forma de comunicar, también ha operado acá una fatiga, un cansancio, una necesidad de dejar claro que hay cosas que la gente no acepta y usó la herramienta que tenÍa para manifestarse. Sin embargo, hay cosas que han incidido, no se puede sacar del medio la imagen de Insaurralde en el yate, no se puede borrar de un plumazo los problemas de la legislatura , hay causas que justifican la situación inflacionaria , pero son circunstanciales, no son de principios ni de valores , esas circunstancias han afectado severamente , no las podemos sacar del medio , no es sólo Massa contra Milei, , si es más allá de las circunstancias adquiere más perplejidad, si miramos las cosas que nos estaban pasando se puede entender mejor. Sostenemos que esas circunstancias, no ameritaban esta solución, más allá de lo grave de ellas para nosotros no era esta la solución , me parece importante a estas pocas horas, volver a decir que la decisión no se puede cuestionar y está tomada , la tomó la gente ,nos sacamos el sombrero en ese aspecto , en otro aspecto no hay que callarse la boca , hay que decir de qué estamos convencidos , en qué creemos, en qué no creemos y ya nos va a dar el tránsito de los próximos días elementos para decir si hay que profundizar las advertencias de lo peligroso que son algunas cosas o si el nuevo gobierno tomó un nuevo camino que le dé tranquilidad a la Argentina . Lo del domingo , fue esgrimido por el señor Milei en un tono mensurado pero fue la ratificación de lo más preocupante de lo que dice , el ajuste sin gradualismo hay que ponerlo en concreto en cada esquina y la apertura comercial sin gradualismo son cosas muy fuertes y fueron ratificadas como una cosa dogmática , paradójicamente no sé si la gente votó por eso , no estoy seguro de que la gente haya votado por eso, estoy seguro que la gente votó en contra de cosas que la tienen cansada y con deseos de hacer notar cierto hastío de muchas cosas y con ganas de un futuro mejor , no sé si la gente votó porque quiere un ajuste a fondo o una apertura comercial para que las pymes cierren las puertas, más bien pienso lo contrario.

