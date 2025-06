Pulti: “Montenegro si se va debiera renunciar y llamar a elecciones “

Anoche tuvo lugar en el salon principal de Tío Curzio la tradicional cena que cada año organiza la Agrupacion Acción Marplatense que fundó y lidera el Contador Guastavo Pulti para agasajar a la prensa lugareña con motivo del Dia del Periodista.

Alrededor de 150 comunicadores de un variopinto colorido de posturas e ideologías así como de “condiciones” laborales (empleados; cuentapropistas; productores independientes: y unos pocos gerentes de medios de la ciudad ).

Sin dudas que ésta, junto a la de fin de año del Colegio de Martilleros, son las reuniones más convocantes de la ciudad al que el periodismo no falta y muy dispares miradas.Los oradores principales de Acción Marplatense fueron los concejales María Eva Ayala: Horacio Taccone (¿próximo candidato a Intendente ?) y Gustavo Pulti.En la mesa principal, producto de la presentación de un libro, el invitado fue Carlos Granovsky, uno de los fundadores de Página 12 entre los logos de una extensa trayectoria.

Gustavo Pulti aclaró que “ Nosotros vivimos aquí y moriremos aquí. Estuve hasta el 2023 sin cargos públicos. Fueron 8 años en los que seguí trabajando en esta ciudad y ya son 28 años de Acción Marplatense .. un partido Vecinal que no puede ser neutral. Sino cómo hacemos para evitar que traigan barcos usados de China en detrimento de los Astilleros Contessi y SPI; que cierren la industria Textil, como la de los sweaters”.

Que tengo puesto, Que es marplatense ; o el Parque Industrial , para que siga funcionando. Por eso sin dudas que acompañamos al Gobernador Kicillof, que impulsa todo ello y también los fines de semana largos que el intendente Montenegro no lo hace porque ahora se va como Senador Provincial . Sii! Se va ahora y nos va a dejar a otro intendente que nadie votó y los vecinos no lo conocen. Si Montenegro fuese honesto tendría que renunciar y que General Pueyrredón pueda elegir a su Sucesor en septiembre!”

Pulti en preguntas retóricas, y vehementemente interpelò a los presentes “ Es mejor 4 patovicas pegàndole a indigentes que 1400 policias locales con Telpuk a la cabeza recorriendo la ciudad ? Es posible que 10 años después en lugar de construir mas polideportivos en los barrios ni siquiera hayan terminado el de Camet, y que los que nosotros creamos sean sustentados por lo vecinos ? Las canchas de hockey que hicimos no son para copiar en otros barrios y que los chicos y chicas de esos barrios salgan del porro, del paco, del alcohol haciendo deportes ?

Luego el ex intendente ahondó en la politica Nacional “ Alguien aquí puede apostar lo màs caro que tenga a que en un año veamos a la gente sonreir; comer; abrigarse; ver mejor a sus hijos y a sus padres en este Pais? No digo a 10 años , pregunto si en un año alguien puede asegurarlo?”

Por su parte el Concejal Horacio Taccone dijo estar “Frustrado cuando nota que las autoridades en el Concejo no escuchan en su mayoría, y que los que escuchan no entienden y Que los que entienden se hacen los que no entienden, cuando presentamos proyectos , que rechazan solo porque no los presentaron ellos, o simplemente para oponerse porque es de Accion Marplatense la propuesta. Solo me veo reconfortado cuando logro hacer en mi club Once Unidos, pero tango Esperanzas en Que vamos a volver a gobernar esta ciudad, y ustedes los periodistas siempre nos escuchan y hacen saber lo que proponemos y eso habla muy bien de la prensa de Mar del Plata”.

Lugar especial ocupó Martín Aiello quien dio la bienvenida y habló de los cursos de oficios gratuitos que llevan 21 años de realización y permite una importante inserción laboral.

Colegas que se expresaron sobre la precarización laboral, aunque no con el ènfasis esperado, sino màs en un discurso de circunstancia como asi también la cita a las nuevas formas de la comunicaciòn, como los streamers y las redes sociales .