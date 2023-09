Pulti: “El mercado, sin estado, jamás se ocuparía de la discapacidad”

Luego del diálogo y la recorrida por las instalaciones, Pulti se mostró dispuesto a comprometer su apoyo a todas las instituciones que trabajan con personas con alguna discapacidad y a CREDE en particular, para resolver las dificultades que enfrentan. “Hay que mejorar lo que está mal y resolver problemas pendientes. *Pero no esperemos soluciones de quienes ven el país y la ciudad solo como un lugar para comprar y vender*. El liberalismo no cree que donde hay necesidades, hay derechos” finalizó Pulti