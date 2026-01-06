Puerto Quequén y un nuevo año con récord de operatividad: 9.009.768 toneladas movilizadas

Puerto Quequén: 2025 récord
Entre los hitos del año, Carrillo destacó el regreso del trigo argentino al mercado chino, una operatoria que tuvo a Puerto Quequén como punto clave para completar cargas. “Después de muchos años, por distintas cuestiones fitosanitarias y comerciales, se volvió a exportar trigo a China. Nuestro puerto, por ser de aguas profundas, permitió completar un embarque que se había iniciado en un puerto santafesino, lo cual es una noticia muy importante que se suma a este año récord”, señaló.
Respecto de los desafíos a futuro, Carrillo mencionó la posibilidad de avanzar en estudios para la vuelta del tren a Puerto Quequén, aunque aclaró que se trata de un proyecto a mediano plazo. “La inversión en infraestructura ferroviaria es muy grande y cualquier decisión definitiva dependerá del Gobernador y de las posibilidades concretas”, indicó.