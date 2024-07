Puerto de Mar del Plata: con la llegada de una naviera francesa comenzó la puja por una licitación de la terminal

….

El puerto de Mar del Plata es una de las estaciones portuarias más emblemáticas de la Argentina, clave para el desarrollo industrial del país y de la provincia de Buenos Aires como principal puerto pesquero del país y con una terminal multipropósito que desde hace dos décadas es operada por la compañía TC2.

La Terminal logró cerrar un acuerdo con la empresa naviera gala CMA CGM para que una los puertos de Santos en Brasil con el de Mar del Plata a través de un portacontenedores bautizado con el nombre del creador de la Academia de Atenas: Platón.

Platón brinda un servicio quincenal y abre la oportunidad de colocar una gran variedad de productos locales y regionales tales como café, kiwi, carne y hasta materiales de construcción, gracias a su capacidad máxima de hasta 1.700 Teus.

El TEU es la capacidad de carga de un contenedor estándar de 20 pies. Las medidas concretas y exactas son 20 pies de largo, por 8 pies de ancho y 8 pies y medio de altura. Así, el volumen exterior alcanza los 38,51 metros cúbicos.

Ahora bien, esta novedad no pasa desapercibida en un momento en que el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata recibió tres nuevos directores que están a favor de trabajar en una licitación internacional a fines de 2024.

De no presentarse una licitación podría renovarse la concesión, por cuarta vez, a TC2 que comenzó a mostrar gestión anticipadamente con la firma de estos contratos con navieras del exterior.

En declaraciones a NA, Emilio Bustamante, titular de la Terminal de Contenedores Dos (TC2 Mar del Plata) confirmó que su empresa tiene como prioridad el puerto de La Feliz. “El corazón del servicio de CMA CGM es Mar del Plata. Somos la última parada antes de llegar a Santos, una ciudad con un puerto realmente muy importante. Integrar la ciudad con nuevas rutas marítimas abre infinitas posibilidades y beneficios para todas las empresas locales y sus planes de expansión. Apuntamos a capitalizar esta oportunidad y que la naviera pueda venir todas las semanas”, agregó.

En línea con este escenario, que fortalece la conectividad marítima de Mar del Plata con 160 países y el desarrollo económico de la región, la firma canadiense McCain comenzó sus pruebas para exportar desde el puerto con muy buenas expectativas para aumentar el volumen y la periodicidad en el corto plazo. Asimismo, para el 2025, la multinacional de origen estadounidense Lamb Weston prevé exportar cerca del 90% de su producción por el puerto marplatense, equivalente a unos 300 teus por semana.

Por otra parte, comenzó a enfriarse la posibilidad de construir otro puerto en Mar del Plata en la zona conocida como “La manzana de los circos”, luego de conocerse los resultados de la compañía noruega Equinor, al concluir que el pozo Argerich, perforado en el bloque Cuenca Argentina Norte (CAN)-100, a unos 300 km de la costa de Mar del Plata, está seco y no hay ni petróleo ni gas.

Un balde de agua fría para muchos planes realizados sobre tableros de arena, aunque el analista del sector y ex subsecretario de vías navegables del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Metz, aseguró que “Es de suponerse que los resultados de la prospección en general y la sísmica hechas, no son totalmente determinantes. Existe un margen de probabilidades. Tendrán que seguir perforando, aunque también se puede pensar que encontraron algo y que aún no es el momento de comunicarlo, por ser algo muy parcial. No creo que los noruegos hayan movilizado un buque de semejante importancia si, a priori, la prospección no les daba un buen porcentaje de factibilidad”.

Lo cierto es que la empresa noruega ya tenía personal destinado en Mar del Plata y en la Ciudad de Buenos Aires que incluía a profesionales de la comunicación e ingenieros.

Pero, los resultados mandan y por ahora desciende la fiebre por el petróleo y el gas off shore en la Argentina. (Noticias Argentinas)

Antonio D `Eramo

