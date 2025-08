Puerto de Mar del Plata: ceden conflictos sindicales y una terminal anuncia un crecimiento de las operaciones

Mientras se suceden las mesas de diálogo intersectorial entre representantes de cámaras empresarias, gremios y técnicos portuarios para encontrar soluciones a la crisis que incide en el empleo y en la cadena de valor pesquera, comienzan a llegar algunos acuerdos para alejar la posibilidad de paros totales de la actividad. Recientemente, las entidades que agrupan a los prestadores de servicios de estibaje, aquellos trabajadores que colocan y distribuyen adecuadamente la carga en un barco, camión o contenedor para optimizar el espacio y garantizar la seguridad durante el traslado, anunciaron un incremento del 9% en las tarifas vigentes a partir del 1 de agosto de 2025.

Las cooperativas de trabajo anunciaron el nuevo costo a través de un documento y fue justificado al afirmar que «…a pesar del complejo contexto económico general y del que atraviesa particularmente nuestra industria, esta decisión se tomó para corregir el cuadro tarifario». Según se explicó, el desfasaje surge del aumento del costo de vida registrado entre noviembre de 2024 a junio de 2025, período en el que la inflación del INDEC registró un aumento del 20,2%, y de los costos operativos de las empresas prestadoras del servicio que fueron al alza.

En principio, la medida no fue consensuada con las cámaras empresarias, sino que fue comunicada directamente a las cooperativas de trabajo a través de la firma de Carlos Nacer de Fecooaport Ltda., Santiago Pratto de la CESAP y Alberto Ovejero de la cámara de servicios portuarios.

Precisamente, Alberto Ovejero también fue noticia por las recientes declaraciones a NA de su socio, el empresario Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2 del puerto de Mar del Plata. Según difundió el equipo de TC 2, el primer semestre del año arrojó un balance positivo con un incremento del 41% en el volumen de operaciones del comercio exterior si se lo compara con el mismo período del año anterior. Los documentos precisan que se alcanzó un total de 5.492 TEUs movilizados. El TEU (twenty-foot equivalent unit) es una unidad de medida utilizada en el comercio exterior y en los envíos internacionales que expresa la capacidad de carga de los contenedores estándar de 20 pies o 6,096 metros. Con esa capacidad se registró un incremento de las exportaciones y de la carga por la que se tomaron nota de una mayor cantidad de viajes así como de movimientos por vía terrestre.

Bustamante explicó: «Durante los seis primeros meses del año, TC2 avanzó en múltiples direcciones: fortaleció su conectividad comercial y diversificó su matriz exportadora y, además, la naviera CMA CGM anunció que, como parte del servicio Atlas, que conecta Mar del Plata con el puerto de Santos en Brasil, pasará a operar semanalmente en lugar de hacerlo de forma quincenal». Con respecto a la carga a granel, o el transporte de mercancías en grandes cantidades sin embalaje o empaquetado individual, donde el propio medio de transporte actúa como recipiente, ampliaron la diversidad de servicios logísticos desde la TC 2. «Los trabajadores de la terminal se sienten orgullosos de haber operado en simultáneo con dos buques de comercio exterior, algo que no ocurría desde hace más de 15 años, el Artemis de CMA CGM en el muelle 2 y MV Prince of the Seas en el muelle 3″, ejemplificó Bustamante.

Claroscuros en el Puerto de Mar del Plata que aún vive momentos de tensiones dentro del sector pesquero, con empresas procesadoras en riesgo de continuidad de sus operaciones, conflictos laborales y costos operativos crecientes. La estiba tuvo su ajuste mientras aguarda que el resto de la cadena de valor se adapte a las condiciones actuales de la economía de la era Milei para superar los conflictos propios de la actividad pesquera.

