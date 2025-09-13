Prueba de fuego para el debut de Farré como DT de Aldosivi

Con la novedad del ingreso como titulares de Kummer; Matías García y Natanael Guzmàn , Aldosivi viajó a Junín para enfrentar mañana con relato de Jorge Arcapalo en duplex por la 90.5 y 96.5 ( desde las 20.00) a las 21.15 a Sarmiento en el estadio Eva Perón, en un cotejo que acaso sea determinante para la permanencia de ambos en la elite del fútbol argentino.

Guillermo Farré debutará como entrenador del Tiburón que tuvo 8 días de trabajo tras la salida de Mariano Charlier , dejando atrás el dibujo táctico inicial ( 4-3-3) por el 4-2-3-1 con Cerato (4 amarillas ) y Guerrico por las bandas más Natanael con Matías García y Justo Giani detrás de Tobías Cervera .

Los futbolistas de Aldosivi que declararon en la semana en el programa La Voz del Estadio radio, subrayaron que el esquema 4-4-2 incluye la “intensidad” que pretende insuflarle el DT a su equipo, más el “terminar las jugadas por las bandas” permitirá tal vez ver un “nuevo” Aldosivi este sábado a la noche .

Aquí los convocados donde se advierte a a Gonzalo Mottes entre los suplentes y ya la ausencia de Matías Caco García (el club no lo hizo oficial ) que rescindió su contrato tras una fallida experiencia en la Entidad que incluye las lesiones que lo “pararon