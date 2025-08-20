Proyectarán “7 vidas” en el marco del ciclo “+Cine Nacional”

Este jueves 21 a las 16:00 en Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280), el ciclo “+Cine Nacional” presentará la película “7 vidas”, dirigida por Alejo Rébora. La función ofrece entrada libre y gratuita, con la invitación a colaborar con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales.

“7 vidas” cuenta con las actuaciones de Maia Barrio, Joaquín Gallardo, Ramón Caribe, Vic Cicuta, Eva Dans, Sebastián Muñiz y Clara Ponsetti, entre otros. La trama sigue a Jorge, cuya vida en un edificio inteligente se ve alterada tras la muerte de René, el gato que debía cuidar.

La llegada de una joven que afirma ser la reencarnación del felino, y que asegura haber sido víctima de un homicidio, lo sumerge en una frenética búsqueda del asesino.

Esta proyección forma parte de la iniciativa “Cultura Comunit ???????aria” del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que busca promover el cine argentino, acercando al público propuestas innovadoras del nuevo cine argentino.