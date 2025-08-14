Proyectan “Vrutos” en el ciclo “+Cine Nacional” de la Sala Piazzolla

Hoy a las 16:00, el ciclo “+Cine Nacional” presentará la película “Vrutos”, dirigida por Miguel Bou, en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) con entrada gratuita, con la propuesta de llevar un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales. Al finalizar la proyección, el director dialogará con el público.

“Vrutos” es un film de venganza y épica callejera que narra la historia de Brian, quien, tras ser humillado y lastimado por un grupo de rugbiers de élite, decide enfrentarlos nuevamente, esta vez armado. Protagonizada por Dante Mastropierro, Diego Alonso, Ceci Colz, Lucas Tresca y Gregorio Barrios, la película destaca por su camaradería y retrato de guerreros de barrio.

El film fue galardonado con el Gran Premio y Mejor Dirección en la sección Argentina del BAFICI 25. Bou, director de la película, cuenta con una destacada trayectoria, y ha dirigido films como “La oveja blanca” (2012), “Te la vamos a dar” (2016), “El camino de la rata” (2017) y “La reina del arroz con pollo” (2019), acumulando múltiples premios en festivales nacionales e internacionales, incluyendo el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, Berlín y México.

También ha sido seleccionada en festivales de renombre como MAFICI, Rencontres du Cinéma Sud American (Francia) y el XXI International Festival of Red Cross and Health Films (Bulgaria).

Fuente: www.funcinema.com.ar