Proyectan un documental sobre el mítico bar marplatense “Los Duendes”

Este domingo 10 a partir de las 19:00, Abbey Road (Juan B. Justo 620) será el escenario de un evento que reunirá la proyección del documental “Carne suave picante pollo verdura. Los Duendes” y una celebración colectiva para revivir el espíritu del mítico bar Los Duendes, ícono cultural marplatense.

La velada comenzará con la exhibición del documental dirigido por Santiago Alvaro y producido por Sol Pombo. Rodado íntegramente en Mar del Plata, ofrece un retrato íntimo y sensorial del legendario bar, un espacio que durante casi dos décadas fue refugio de músicos, poetas y trasnochados.

La película, descrita como “una mirada coral que revive tangos, zambas, poesía y resistencia cultural”, cuenta con las voces de figuras como Cachito Rodríguez, Agustín Luna y Juan Falú, y rinde homenaje al guitarrista y Ciudadano Ilustre de Mar del Plata, Cachito Rodríguez.

Durante la proyección, estarán presentes el director, la productora y figuras icónicas del bar, como Martita y Manuel, junto a parroquianos históricos que compartirán anécdotas y recuerdos de aquellas noches inolvidables. La sinopsis del documental resume su esencia: “Cuando la ciudad duerme, un bar se enciende entre guitarras, empanadas y vino”.

A partir de las 21:00, la jornada continuará con la “Gran Noche Duendera”, una celebración que abrirá el escenario a músicos, amigos y duenderos de siempre. Con empanadas, escenario abierto y el espíritu de “Los Duendes” en su máxima expresión, esta será una oportunidad para reencontrarse y celebrar un legado que nunca se apagó.

Como dice el lema del evento: “Si fuiste parte, lo vas a necesitar. Si fuiste una vez, vas a querer volver. Si nunca fuiste, esta es tu única oportunidad”.

Fuente: www.funcinema.com.ar