Proyectan hoy en Sala Laureti el corto “Después (d)el silencio”

Hoy a las 18:00 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, local 9) se proyectará el cortometraje documental “Después (d)el silencio”, dirigido por Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain

Esta obra aborda el bombardeo a Mar del Plata ocurrido el 19 de septiembre de 1955, incorporando testimonios de testigos directos y material de archivo inédito.

La presentación incluirá la participación de un destacado grupo de investigadores que han trabajado en la temática, así como la presencia del presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

El cortometraje se basa en la investigación desarrollada por Miguel Taroncher y Francisco Santillán, en el marco del Seminario de Metodología de la Investigación de la Carrera de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

La producción “Después (d)el silencio” es una iniciativa de Archivo Mar y la Asociación Civil Movimiento de Arte Comunitario, y cuenta con el acompañamiento de INHUS, el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y la Secretaría de Comunicación de la UNMdP.

Fuente: www.funcinema.com.ar